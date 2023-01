BORSE ULTIME NOTIZIE: test Bce e acconto dividendi frenano Piazza Affari. Il retail premia Eni

Le Borse europee aprono in rialzo poi frenano in attesa delle dichiarazioni Bce. Sondaggio eToro: il retail torna a comprare. Ecco come copiare i grandi guru della finanza

​​Partenza positiva, poi una lenta frenata. Sono queste le ultime notizie delle Borse europee che hanno aperto la settimana in terreno positivo grazie alle banche. Poi si è fatto sentire il rialzo dell’euro sul dollaro. A Milano -0,4% circa, in particolare ha pesato lo stacco delle cedole di Enel -3,9% e Snam-3,5%, i primi dividendi del 2023. Da inizio anno la performance è intorno a +8,20%, quasi allineata al +8,60% registrato dall’indice Eurostoxx 50 delle prime 50 blue chip della zona euro. Il 2022 era terminato in calo del -13,30%.

Borse ultime notizie: arrivano nuovi rialzi dei tassi

La sensazione è che, dopo un avvio d’anno brillante, i mercati finanziari stiano affrontando il primo vero test dell’anno. Le banche centrali, Bce in testa, lasceranno ancora spazio al Toro, oppure gli investitori, grandi e piccoli, avranno ancora margini per rifarsi dopo il 2022, anno orribile per il risparmio? I riflettori sono così concentrati sulle dichiarazioni dei banchieri europei. Per primo ieri ha parlato Klaas Knot, l’olandese che guida il fronte dei falchi auspicando rialzi di mezzo punto sia a febbraio che a marzo. Ma oggi toccherà anche a Fabio Panetta (colomba) ed all’austriaco Holtzman (altro falco). Infine, madame Christine Lagarde dovrà trarre una non facile sintesi.

Al via i test per fiducia e risparmio

Nel mezzo, alle 16.00 uscirà l’indice della fiducia dei consumatori Ue, uno degli indicatori più sensibili dell’umore degli europei, stressati da pandemie ed echi di guerra dall’Ucraina. Alcuni segnali dal mondo dell’investimento stanno ad indicare una resistenza più robusta del previsto. Vale per la formidabile risposta delle famiglie al bond Eni: più di dieci miliardi richieste, cinque volte tanto l’offerta.

Borse: eToro spiega come copiare le scelte di Buffett e Icahn

Ma, a sottolineare la tenuta di fondo del mercato azionario, arriva il sondaggio di eToro, condotto su un campione di 10.000 investitori retail (mille in Italia) da cui emerge che il 43% degli intervistati intende mantenere o aumentare il portafoglio. “Gli investitori italiani hanno attraversato un periodo torrido nel 2022, ma il sentiment è tornato a salire e molti si sentono più rassicurati dai segnali che ricevono sull’inflazione”, commenta Emanuela Manor, regional manager eToro per l’Italia. In questa cornice, la rete globale di investitori (30 milioni di utenti registrati che condividono le loro strategie di investimento) lancia un nuovo prodotto: Value Gurus, un portafoglio che offre agli investitori retail un’esposizione a lungo termine che copia le scelte dei “guru” più influenti che perseguono un approccio di value investing da Warren Buffett a Carl Icahn.

Spread a 181, corre Intesa Sanpaolo

Anche sulle obbligazioni si avverte la sensazione di un test decisivo per l’andamento dei prezzi. Sono queste le ultime notizie dalle Borse. Dopo il dato sulla fiducia dei consumatori arriveranno domani gli indici Pmi sulle economie dell’Eurozona seguiti mercoledì dall’Ifo tedesco, “Considerate le prospettive di un’ulteriore stretta Bce fino a circa metà anno – scrive Unicredit – l’incertezza legata all’attuazione del quantitative tightening e le prospettive di un’offerta relativamente abbondante, non vediamo spazio per un ulteriore restringimento dello spread” ora attorno a 181 punti (Btp poco sopra il 4%).

A Milano brilla Intesa Sanpaolo +2,27% miglior titolo bancario europeo in grande recupero da -2% di venerdì: le operazioni in cantiere, spiega la banca, non mettono a rischio dividendi e buy back.

Effetto gas di A2a e Italgas

Sotto la spinta delle dichiarazioni in arrivo da Algeri sul futuro dell’Italia quale potenziale hub del gas europeo, corrono Italgas +2,6% e A2a +1,6%: Rallenta Generali invariata dopo aver superato l’asticella dei 18 euro.

Nel resto del listino, recupera qualche posizione Juventus -5% dal -8% iniziale. Il titolo paga la penalizzazione di 15 punti in classifica inflitta dalla Corte federale.

In tutto calo anche Technogym -4,6% dopo che il broker Stifel ha ridotto la raccomandazione a “Hold” da “Buy”, evidenziando che le azioni della società di fitness non hanno più spazio di crescita dopo il balzo di circa il 50% dai minimi di settembre.