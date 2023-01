Juventus: il titolo crolla in Borsa dopo la penalizzazione, Calvo nuovo numero uno dell’area calcio

Nonostante l’ottima prova di carattere fornita in campo contro l’Atalanta il titolo Juventus paga il prezzo dei 15 punti di penalizzazione inflitti dalla Corte di giustizia federale

Non è bastata la prova di carattere fornita in campo contro l’Atalanta. I 15 punti di penalizzazione inflitti venerdì alla Juventus dalla Corte di giustizia federale nell’ambito del caso plusvalenze zavorrano le azioni in Borsa, portandole ai minimi da fine dicembre.

Juventus la reazione del titolo

A Piazza Affari, in avvio di contrattazione, il titolo Juventus non è riuscito a fare prezzo, segnando un calo teorico dell’11,4%. Alle 10.50 le azioni, entrate in negoziazione, cedono il 5,18% a 0,311 euro.

Una pioggia di vendite dovuta alla penalizzazione di 15 punti nel campionato di Serie A decisa dalla FIGC che, almeno per il momento, esclude la Juventus dalla corsa per un posto in Europa. La Corte federale ha inoltre disposto 16 mesi di inibizione per Andrea Agnelli (da due giorni ex presidente del club), 20 e 10 giorni per Paratici, 10 mesi per Cherubini, 12 per tutti gli altri consiglieri.

La società però non ci sta e “attende la pubblicazione delle motivazioni e preannuncia sin d’ora la proposizione di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport nei termini del Codice di Giustizia Sportiva”, si legge in una nota del club bianconero.

Francesco Calvo nuovo Chief Football Officer

Mentre attende di dire la sua sul piano giudiziario, la Juventus guarda al futuro. Francesco Calvo, già Chief of Staff del club è stato nominato quale Chief Football Officer, responsabile dell’area calcio, a riporto del nuovo Ceo, Maurizio Scanavino.

A comunicare la nuova nomina è la stessa Juventus con una nota sul proprio sito ufficiale, dove spiega che al Chief Football Officer riporteranno il Football Director, Federico Cherubini, il Women’s Football Director, Stefano Braghin, e l’Head of Football Operations, Paolo Morganti.