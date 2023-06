Borse ultime notizie: si avvicina la svolta sui tassi, mercati in rialzo. Spread e rendimenti in calo per i Btp

Il via libera del Senato Usa, il calo dell’inflazione e la sensazione di un’imminente svolta sui tassi d’interesse spingono i listini. Future in rialzo a Wall Street. A Piazza Affari volano i petroliferi

Si avviano a chiudere alla grande i mercati finanziari sostenuto dall’effetto dell’approvazione del tetto al debito Usa, grande risultato per il presidente Biden, ma ancor di più dalla sensazione di una imminente svolta sui tassi di interesse. A Milano, tra scambi modesti (complice la giornata festiva), l’indice Ftse Mib avanza di un punto percentuale. L’indice paneuropeo STOXX 600 sale dello 0,7%, con i settori economicamente sensibili come minerari, retail e oil&gas in buon rialzo. Sono le ultime notizie dalle Borse.

Borse ultime notizie: mercati in rialzo, vola l’immobiliare

Una nota particolare la merita l’immobiliare, il settore più depresso, in forte ripresa nella prospettiva di un calo dei rendimenti. L’indice immobiliare europeo avanza del 3,8%, con i rendimenti dei titoli di Stato vicini ai minimi recenti sui segnali di un allentamento delle pressioni sui prezzi più rapido del previsto nella zona euro.

La società immobiliare svedese SBB balza del 24,5%, indirizzata a mettere a segno la migliore seduta degli ultimi sei anni, dopo che Bloomberg News ha scritto che la società ha attirato l’interesse di investitori come Brookfield Asset Management. In grande spolvero anche i produttori tedeschi di abbigliamento sportivo. Puma +4,1% Adidas +3,8% in scia al miglioramento della guidance dell’americana Lululemon. A Francoforte da rilevare anche il rialzo di Prosiebensat.1, partecipata da Mef, dopo che il gruppo ceco PPF ha aumentato la partecipazione nel gruppo media tedesco al 15,04% in azioni e strumenti finanziari.

Borse ultime notizie: forte calo dei rendimenti, spread ai minimi

Il dato più rilevante, anche se condizionato dai volumi sottili degli scambi, riguarda l’obbligazionario italiano.

In tarda mattinata il rendimento del decennale scambia a 4%, dopo un minimo intraday a 3,98%, minimo da inizio aprile, mentre lo spread con l’analoga scadenza tedesca è sceso fino a 171 punti base, il livello più basso da metà febbraio.

i mercati prevedono poco meno di due rialzi dei tassi da 25 punti base entro l’estate. Il consigliere Bce Fabio Panetta ha detto che il ciclo monetario restrittivo non è ancora terminato ma che non durerà ancora a lungo e che non bisogna essere troppo rapidi nel rialzo dei tassi. I mercati prezzano anche una probabilità del 20% che la banca centrale Usa alzi i tassi di 25 punti base questo mese contro una del 50% la scorsa settimana.

A sostenere il rialzo della

Borse ultime notizie: Piazza Affari sale con i petroliferi

Borsa italiana contribuiscono più di tutti i petroliferi: Saipem e Tenaris mettono a segno un rimbalzo nell’ordine del 4%.

Sale Stellantis +2%. Le immatricolazioni auto del gruppo in Italia in maggio sono salite del 3,5% rispetto ad una crescita del 23,13% del mercato. La quota di mercato è scesa al 32,9%. Ha annunciato che investirà 160 milioni di euro nello stabilimento di Rennes per lanciare un Suv compatto 100% elettrico nel 2025.

Nel resto del listino in evidenza Sciuker Frames +10% dopo l’annuncio della doppia acquisizione del cambio del nome. Pochi i titoli in controtendenza: Terna -0.5%.

Il future del Nasdaq è in rialzo dello 0,5%.

La settimana si conclude oggi in Usa con la pubblicazione dei nuovi posti di lavoro non agricoli creati in maggio: il consensus si aspetta 195.000, in calo da 254.000 di aprile. La disoccupazione dovrebbe confermarsi intorno ai minimi dell’ultimo mezzo secolo, a 3,5%. I salari orari medi dovrebbero registrare una crescita del 4,4% anno su anno.

Il Treasury Note a dieci anni tratta a 3,61%, da 3,67% del giorno prima. Bund a 2,24%. L’euro è a 1,077.