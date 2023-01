Benzinai delusi, sciopero più vicino: “Multe inaccettabili nel decreto”, oggi la decisione

I benzinai sono delusi e arrabbiati per il decreto del Governo che conferma le multe ai gestori che non espongono i cartelli sui prezzi e meditano di tornare alla lotta: nelle prossime ore si decide

L’ombra dello sciopero dei benzinai torna ad avvicinarsi. Il decreto “Trasparenza” che impone ai benzinai di esporre i cartelli con l’indicazione del prezzo medio dei carburanti li ha molto delusi e nelle prossime ore trarranno le conclusioni. “Siamo delusi e arrabbiati per le parti del decreto che continuano ad individuare nei gestori i responsabili delle storture del sistema, attribuendoci ulteriori pesanti sanzioni” dicono le organizzazioni dei benzinai Faib, Fegica e Figisc.

Stamattina si riuniranno per decidere se annullare definitivamente o confermare lo sciopero del 25 e 26 gennaio che era stato congelato dopo il primo incontro con il Governo. Lo sciopero è certamente più vicino ma non è ancora detta l’ultima parola e alcuni tra i benzinai consigliano di aspettare il nuovo incontro con il Governo di domani prima di scendere in lotta e di puntare sulle modifiche che, specialmente sulle multe, potrebbero arrivare dall’esame del decreto in Parlamento.