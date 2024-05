Get24: concluso il bando internazionale per presentare progetti innovativi per la decarbonizzazione

Oltre 500 le proposte arrivate. Molti progetti italiani selezionati tra i quali Newcleo per un’energia nucleare sicura e Eni Agri Feedstock per la decarbonizzazione in Kenya. Vetrina dell’evento sarà il Get24 – Global Energy Transition Congress and Exhibition Convention in programma a Milano dal 1° al 3 luglio 2024

Si è conclusa la “Call for Projects and Papers” di GET24, il Global Energy Transition Congress and Exhibition. La Call invitava a presentare nuovi progetti, soluzioni tecnologiche, visioni, proposte e idee finalizzate ad accelerare la transizione energetica. Sono oltre 500 le proposte arrivate da più di 50 paesi in 4 continenti. Una partecipazione che ha generato due programmi distinti: “Roadmaps to Net Zero”, con 56 presentazioni in 16 sessioni, derivato dalla “Call for Papers”; e “Project X-Change”, che coinvolge oltre 40 progetti focalizzati sulla decarbonizzazione, nato dalla “Call for Projects”.

Cos’è Get24

Get24, in programma dal 1° al 3 luglio 2024 all’Allianz MiCo Milano Convention Centre, è l’unico forum globale che cerca di unire il settore energetico e gli ecosistemi industriali ad alta emissione di carbonio per accelerare la transizione energetica. Si concentra sulle tecnologie di decarbonizzazione per aiutare a raggiungere gli obiettivi “net zero”.

I progetti selezionati dalla recente “Call For Projects And Papers” costituiscono un punto focale distintivo del Forum, mirando a sostenere la transizione energetica. Un Comitato di selezione indipendente, composto da esperti della transizione energetica provenienti da settori cruciali per il clima, ha valutato attentamente tutte le proposte per garantirne qualità e rilevanza.

Durante il Forum, i paper selezionati saranno presentati nella conferenza dei delegati nel teatro “Road Maps to Net Zero”, mentre i progetti saranno esposti nel prestigioso teatro “Project X-Change”, frequentato da visitatori e delegati.

I progetti sono stati valutati secondo le linee guida RIO, considerando la loro rilevanza, interesse e originalità. Riguardano settori cruciali come politiche industriali, energia, finanza e industrie difficili da decarbonizzare (Hard-to-Abate). Si spera che questi progetti migliorino la comprensione di questioni complesse e favoriscano il consenso su temi sfidanti, introducendo concetti innovativi che influenzano il pensiero e le pratiche professionali.

I progetti selezionati

Durante la Conferenza “Project X-Change”, diverse iniziative all’avanguardia saranno esposte, molte delle quali di origine italiana. Un esempio è il progetto di Newcleo, che sta innovando nel campo dell’energia nucleare con i Small Modular Reactor (SMR), offrendo una soluzione più sicura, pulita ed economica. Altre iniziative italiane includono il programma Agri Feedstock di Eni e il progetto di cattura del carbonio di Ravenna Css, quest’ultimo una partnership tra Eni e Snam per la decarbonizzazione di industrie difficili da rendere a basse emissioni.

A livello internazionale, spicca il piano per la costruzione del più grande impianto di idrogeno verde al mondo da parte di Neom Green Hydrogen Company, che produrrà 600 tonnellate di idrogeno a zero emissioni al giorno entro il 2026. Altro progetto notevole è Carbon2Business, sostenuto dal Fondo europeo per l’innovazione, che mira a creare la prima cementeria al mondo a emissioni zero. Menzione anche per Helios Cycle, un progetto che mira a produrre ferro dal minerale di ferro in modo ecologico utilizzando il sodio come agente riducente ed emettendo solo ossigeno.

“Oltre 500 progetti e paper provenienti da più di 50 paesi in 4 continenti presentati, 40 presentazioni di altrettanti progetti di decarbonizzazione e 56 paper su percorsi verso il “net-zero” selezionati che a verranno illustrati a delegati e visitatori durante GET Global Energy Transition Congress and Exhibition. Sono numeri che confermano che è in corso un considerevole lavoro innovativo verso il “net-zero” e siamo fiduciosi che GET24 a luglio sarà un’esperienza unica. Il Forum sta infatti creando una piattaforma ideale per unire i settori dell’energia, quelli difficili da decarbonizzare (“Hard-to-Abate”) e la finanza, per mostrare il lavoro svolto e cambiarsi idee e innovazioni per accelerare il passo verso la transizione energetica globale. L’Italia rappresenta un tassello centrale in questo nuovo approccio, distinguendosi per la innovazione e originalità” ha commentato Sarah Howell, Presidente di GET Global Energy Transition Congress and Exhibition.