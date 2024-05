Otb (Renzo Rosso): evento sulla crescita personale e sulle relazioni familiari con Crepet

Il Gruppo Otb ha organizzato un incontro con il professor Crepet per riflettere sulla crescita personale e sull’importanza delle relazioni familiari nella comunità aziendale. Un’occasione per approfondire temi come la comunicazione efficace, l’educazione emotiva e il bilanciamento tra vita lavorativa e privata

Il Gruppo Otb (acronimo di Only The Brave), holding italiana di moda guidata da Renzo Rosso, ha tenuto un evento presso la propria sede centrale, focalizzato sulla crescita personale e sull’importanza delle relazioni familiari, rivolto alla propria comunità aziendale. La riunione, introdotta da Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione Otb, è stata un’occasione intensa di riflessione su temi attualmente dibattuti, specialmente considerando le sfide sociali che i giovani affrontano.

La guida dell’incontro è stata affidata al Professor Paolo Crepet, esperto in psichiatria, sociologia, educazione, saggistica e opinione pubblica. Più di 500 persone hanno partecipato all’evento, sia di persona che tramite streaming, provenienti da tutte le sedi italiane del Gruppo. I partecipanti sono stati direttamente coinvolti nella selezione degli argomenti trattati dal Prof. Crepet attraverso un sondaggio condotto nelle settimane precedenti.

Riflessione sulla tematica delle relazioni personali

Durante l’evento, i partecipanti hanno esplorato argomenti cruciali legati alle relazioni personali, sia nella sfera familiare che professionale. Questi temi includevano la comunicazione efficace, l’educazione emotiva, l’importanza delle regole e del merito, così come le strategie per bilanciare lavoro e vita personale.

L’iniziativa fa parte dell’ampio impegno di Otb verso la diversità, l’equità e l’inclusione, fornendo ai propri collaboratori opportunità di crescita culturale in quest’ambito.

“Sono felice di aver preso parte a questa iniziativa promossa da un’azienda come Otb che mette al centro i propri collaboratori e la loro crescita personale. È bello sapere che un’azienda con un Dna creativo, in cui mi rispecchio essendo nato in una famiglia di artisti, si faccia promotrice di una serie di incontri che portano ad una riflessione su temi così importanti e attuali come la genitorialità e la crescita consapevole delle nuove generazioni, utili a chi ha dei figli ma anche a chi non ne ha. Credo che le emozioni siano fondamentali nelle relazioni interpersonali, in ogni ambito e ogni fase della vita. Quello che accade oggi intorno a noi ci sta cambiando, ma bisogna sempre cercare di inseguire un orizzonte. Abbiamo bisogno di essere scomodi per cercare sempre qualcosa di nuovo” ha commentato Paolo Crepet.