Ginnastica mentale per un cervello vincente. Esercizio numero 11. “Salta in mente”

Quante volte si cerca di ricordare una parola di cui però ricordiamo solo una parte. L’unicedimo esercizio di Ginnastica Mentale “Salta in mente” ci aiuterà a recuperarla

Quante volte non viene in mente una parola, pur sapendo di saperla? “So che quella parola finisce in un certo modo o somiglia ad altre parole, ma proprio non viene in mente!”. È lì, sulla punta della lingua, ma non vuole saperne di saltar fuori. Ci arrovelliamo, sappiamo che ha una certa assonanza con altre parole, ma niente, per dispetto rimane latitante. Che cosa fare?

Il modo migliore per risolvere l’empasse è rimanere concentrati per qualche minuto e scandagliare il vocabolario mentale per trovare tutte le parole che hanno quella specifica assonanza con la parola che ci interessa trovare. Ad esempio, se devo trovare una parola che so che finisce in “…ente”, inizio a elencare “finalmente, mentalmente, ecc.” finchè ad un certo punto quella specifica parola viene scovata e salta fuori. Solitamente, il compito richiede impegno e spesso si tende a rinunciare. Invece, meglio insistere qualche minuto, così da allenare la velocità di ricerca delle parole ed essere più efficienti le volte successive. Per approfondimenti: Video-corso “I Segreti per un cervello efficiente” del prof. Giuseppe Alfredo Iannoccari.

Siamo all’undicesima puntata della rubrica un “cervello vincente”, frutto della collaborazione di FIRSTonline con il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo, docente all’Università Statale di Milano e presidente di Assomensana, l’associazione per lo sviluppo e il potenziamento delle attività mentali. Ogni domenica viene proposto su FIRSTonline un esercizio di ginnastica mentale che stimola un’abilità mentale diversa. Nel banner a destra della nostra home page sono raggruppati tutti gli esercizi già pubblicati, che hanno stimolato ogni volta una abilità diversa del nostro cervello.

Ricordiamo le regole di base

Per ogni esercizio vi verrà indicato:

quali funzioni cognitive stimola

a che cosa serve nella vita di tutti i giorni

la consegna per svolgere l’esercizio

quanto dev’essere il tempo di esecuzione

come calcolare il punteggio

il traguardo per un punteggio ottimale

come renderlo più potenziante

quali varianti adottare per continuare a farlo

Esercisio di ginnastica mentale numero 11: “Salta in mente”

Questa settimana il nuovo esercizio di Ginnastica mentale che proponiamo per un “Cervello Vincente” sviluppa e potenzia queste abilità mentali: Concentrazione, Linguaggio e Velocità di elaborazione

Consegna: Trovare almeno 10 parole che finiscono in

“ANZA”

Tempo di esecuzione: 60 secondi.

Punteggio: 10 punti per parola.

Traguardo: totalizzare almeno 100 punti nel tempo dato.

Potenziamento: aumentare a 15 il numero di parole che finiscono con altre desinenze.

Varianti. Ripetere l’esercizio scrivendo almeno 10 parole che finiscono con: “OSO”; “STRA”; “MENTE” oppure aumentando il numero delle parole da ricordare (si può arrivare anche a 15 parole al minuto!).

Invito. Scrivi nei commenti le parole trovate 😉