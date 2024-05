Il Getty di Los Angeles restituisce l’antica testa in bronzo alla Turchia

Il J. Paul Getty Museum di Los Angeles ha avviato la restituzione di una testa in bronzo di un giovane dalla sua collezione di antichità presso il Getty Villa Museum alla Turchia

Il trasferimento è conforme alla politica di Getty di restituire gli oggetti al paese di origine o alla scoperta moderna quando informazioni attendibili indicano che sono stati rubati o scavati illegalmente. Il Museo ha rimosso l’oggetto dall’esposizione al Getty Villa Museum e ha avviato il suo ritorno in Turchia.

Acquisita dal Museo nel 1971, la testa (risalente al 100 a.C.-100 d.C. circa) è un componente fuso separatamente di una figura a grandezza naturale, staccata dal corpo nella parte superiore del collo, con prove di antiche giunture all’interno lungo la pausa. Un’alfa inscritta (“A”) è visibile all’interno del collo sul bordo posteriore inferiore. Gli occhi, un tempo intarsiati con un materiale sconosciuto, non si sono conservati.

Testa di una statua di giovane, I secolo a.C.-I secolo d.C. Bronzo



Il corpo della figura non è stato identificato, ma la testa è stata associata da alcuni studiosi al sito archeologico di Bubon, nella provincia di Burdur, nel sud-ovest della Turchia, dove scavi illeciti alla fine degli anni ’60 portarono alla luce diversi bronzi antichi che furono successivamente venduti all’estero. La maggior parte raffigura imperatori romani e membri della loro famiglia. Il capo del giovane, tuttavia, è altamente idealizzato e non è stato identificato come membro di una famiglia imperiale o come qualsiasi altro individuo nominato.