Gallerie d’Italia Torino di Intesa Sanpaolo: la prima retrospettiva in Europa dedicata alla fotografa Cristina Mittermeier

Intesa Sanpaolo nel suo museo delle Gallerie d’Italia di Torino offre al pubblico fino al 1 settembre 2024 la mostra “CRISTINA MITTERMEIER. LA GRANDE SAGGEZZA” a cura di Lauren Johnston in collaborazione con National Geographic

La mostra presenta circa 90 fotografie e offre una panoramica sull’importante lavoro di ricerca di Cristina Mittermeier, fotografa, biologa marina e attivista che, nel corso degli anni, ha documentato la bellezza del nostro pianeta e di ogni suo aspetto naturalistico. Il percorso espositivo, vede tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e quello dei popoli tribali. Attraverso le sue fotografie testimonia tradizioni, rituali e conoscenze tramandate di generazione in generazione e ci invita a riflettere sulla “grande saggezza” alla base del mondo.

Ingresso Gallerie d’Italia a Torino



Michele Coppola, Executive Director Arte Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo, afferma: “Cristina Mittermeier cattura nei suoi scatti momenti del pianeta di straordinaria bellezza che emozionano, suscitano meraviglia e ci invitano a riflettere sul rapporto con la natura. Anche in questo nuovo progetto le Gallerie d’Italia di Torino raccontano il presente con la forza positiva della fotografia, capace di coinvolgere e parlare a tanti pubblici, confermando l’importante ruolo sociale che ha un museo

attuale, vivo e aperto.”



Le fotografie di Cristina Mittermeier traducono quanto sia importate utilizzare con saggezza le risorse limitate del nostro pianeta in quanto fondamentale per il futuro dell’umanità, in particolare la salute degli oceani ha un impatto diretto sul nostro clima, sull’aria che respiriamo e sul cibo che consumiamo.



Ch è Cristina Mittermeier

Cristina Mittermeier è co-fondatrice e presidente dell’associazione SeaLegacy, nata nel 2014 dall’unione tra fotografi, registi e scrittori di fama internazionale impegnati da quasi due decenni nella sensibilizzazione per la difesa degli oceani, dalla cui salvaguardia dipende la vita sulla Terra.



INFORMAZIONI UTILI

DOVE: Gallerie d’Italia – Torino, Piazza San Carlo 156, Torino

ORARI: martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 19.30; mercoledì dalle

9.30 alle 22.30; lunedì chiuso; ultimo ingresso: un’ora e mezza prima della chiusura

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Foto di copertina: Qaanaaq, Groenlandia. 2015 © Cristina Mittermeier