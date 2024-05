Hera, bilancio di sostenibilità 2023: oltre 2 miliardi ai territori serviti, riduzione del 14% delle emissioni di gas serra

Il bilancio di sostenibilità 2023 di Hera evidenzia una forte riduzione delle emissioni di gas serra, investimenti in tecnologie verdi e una promozione attiva del riciclo e della gestione sostenibile dell’acqua

Il bilancio di sostenibilità 2023 del gruppo Hera si basa su principi chiari di chiarezza, trasparenza e impegno verso gli stakeholder, ponendo al centro le persone, i bisogni e la valorizzazione dei territori. Questo impegno si traduce nella distribuzione di oltre 2,3 miliardi di euro nei territori serviti, rappresentando il 71% del valore economico complessivo. La riduzione del 14% delle emissioni di gas serra evidenzia uno sforzo concreto nella lotta al cambiamento climatico, mentre gli investimenti in tecnologie innovative per la gestione dei rifiuti e il riciclo mirano a promuovere una maggiore sostenibilità ambientale.

Il bilancio di sostenibilità 2023 del gruppo Hera

Un punto cruciale di questa relazione è la lotta al cambiamento climatico, con una significativa riduzione del 14% delle emissioni di gas serra rispetto al 2019. Tale riduzione comprende sia le emissioni dirette del gruppo sia quelle dei clienti, grazie agli interventi di efficienza energetica e al cambiamento dei comportamenti. Inoltre, il gruppo Hera si impegna nell’utilizzo esclusivo di energia elettrica rinnovabile per le proprie attività, contribuendo così a una riduzione del 7,6% dei consumi interni di energia rispetto al 2013.

Parallelamente, l’azienda investe in tecnologie innovative per la trasformazione dei rifiuti organici in biometano e compost, producendo 8,5 milioni di metri cubi di combustibile rinnovabile al 100%. Vengono inoltre avviate iniziative per lo sviluppo dell’idrogeno come vettore energetico, con progetti pilota a Modena e Trieste.

La promozione di un utilizzo più sostenibile delle risorse è un altro obiettivo centrale del gruppo Hera, con una raccolta differenziata che ha superato il 72% e un tasso di riciclo dei rifiuti urbani salito al 61%, anticipando gli obiettivi dell’Unione europea al 2030. Parte di questa strategia include un focus sulla gestione efficiente dell’acqua, con una diminuzione dei consumi interni del 21% rispetto al 2017 e un aumento del riuso delle acque reflue dal 7 al 10%.

Infine, la multiutility bolognese continua a investire in innovazione e resilienza, con oltre 370 milioni di euro destinati a rinnovare gli impianti e aumentare la digitalizzazione delle infrastrutture. Questi investimenti mirano a garantire la continuità dei servizi e la disponibilità delle risorse, soprattutto in situazioni di emergenza come l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nel maggio 2023. Inoltre, con una visione orientata alla sostenibilità, il valore condiviso generato dal gruppo Hera è salito a 776 milioni di euro nel 2023, rappresentando il 52% del margine operativo lordo complessivo, con l’obiettivo di superare il miliardo di euro entro il 2027.