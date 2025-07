Bbva in orbita alla Borsa di Madrid: l’utile semestrale è da record, 36 miliardi ai soci fino al 2028

Nel secondo trimestre l’utile è in calo del 2%, ma sopra le attese degli analisti. “Bbva sta vivendo il momento migliore della sua storia”, dice il direttore finanziario. A Madrid in rialzo anche la preda Sabadell

Bbva in forte rialzo alla Borsa di Madrid in scia ai conti migliori delle attese, e alla presentazione del piano strategico 2028, che prevede un forte aumento degli utili e della distribuzione di capitale agli azionisti.

A metà giornata, il titolo della quinta banca dell’eurozona per valore di mercato, il maggiore dell’indice Ibex 35, guadagna l’8,37% a 14,70 euro per azione. In forte rialzo anche la preda Sabadell (+3,53%) su cui la banca basca ha lanciato una travagliatissima Opa.

I numeri di Bbva

Bbva ha chiuso il secondo trimestre con un utile in calo del 2% (ma in rialzo del 18% a valute costanti) a 2,75 miliardi di euro, un risultato tuttavia superiore ai 2,37 miliardi di euro previsti dagli analisti. Il primo semestre si è chiuso invece con un utile netto record di 5,45 miliardi di euro, in crescita del 9% su base storica e del 31% a cambi costanti, “trainato dalla maggiore attività in Messico e Spagna”, i mercati principali del gruppo. Anche questo dato, è superiore alle aspettative degli analisti intervistati da Factset, che prevedevano in media un utile di cinque miliardi di euro,

La seconda banca spagnola ha inoltre chiuso giugno con un indice di ritorno sul capitale proprio tangibile (Rote) del 20,4%, in aumento rispetto al 20,2% di marzo. Il margine netto di interesse è salito del 10% a valute costanti ma è diminuito del 3% reported a 12,6 miliardi, le commissioni nette sono salite del 18% e del 4% rispettivamente, il reddito netto da trading è per contro calato del 13% e 24%. I ricavi complessivi ammontano a 18 miliardi (+20% e +3%). L’utile operativo è aumentato del 26% a valute costanti a 11,2 miliardi e del 6% su base storica.

“Bbva sta vivendo il momento migliore della sua storia. Siamo una delle banche più redditizie e in più rapida crescita in Europa”, ha affermato in una nota il direttore generale di Bbva, Onur Genc. Bbva spiega questi buoni risultati con “il dinamismo dell’attività in Spagna”, nonostante il calo dei tassi di interesse deciso dalla Banca centrale europea (Bce), e “in Messico”, il suo mercato principale.

I nuovi obiettivi: utile a 48 miliardi, 36 miliardi tra cedole e buyback

Il gruppo ha inoltre annunciato gli obiettivi finanziari per il periodo 2025-2028 che “non includono l’impatto della transazione con il Banco Sabadell”, che il Bbva sta cercando di acquisire. La banca punta a un utile netto attribuibile cumulativo di circa 48 miliardi di euro nei quattro anni, con un livello medio di Rote del 22% circa.

Per quanto riguarda la remunerazione degli azionisti, Bbva prevede di distribuire fino al 2028 36 miliardi tra dividendi in contanti e buyback, circa 13 miliardi di euro saranno poi “investiti per crescere”.