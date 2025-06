Banca Sistema: Banca CF+ lancia opa su 100% a 1,8 euro ad azione

Banca Sistema: Banca CF+ lancia un’opa sul 100% dell’istituto. L’intenzione di Banca CF+ è di procedere poi alla fusione per incorporazione. I dettagli dell’offerta

Banca Sistema: Banca CF+ lancia un’offerta pubblica di acquisto volontaria sul 100% dell’istituto. L’intenzione di Banca CF+ è di procedere poi alla fusione per incorporazione in Banca Sistema. L’operazione beneficia del pieno sostegno patrimoniale di fondi gestiti da Elliott Investment Management L.P., azionista di riferimento di Banca CF+ che riconoscerà un corrispettivo complessivamente pari a 1,80 euro per ciascuna azione portata in adesione all’offerta, di cui 1,382 euro in contanti e 0,418 euro attraverso l’attribuzione di 21 azioni di Kruso Kapital, società controllata da Banca Sistema, sulla base del rapporto 1:98 per ciascuna azione portata in adesione. Banca CF+ da una parte e Gianluca Garbi, Sgbs e Garbifin dall’altra hanno sottoscritto un accordo in base al quale questi ultimi si sono impegnati ad aderire all’offerta portando in adesione 19.995.371 azioni ordinarie di Banca Sistema, pari a circa il 24,86% del capitale sociale.

A seguito del perfezionamento dell’offerta, il nuovo gruppo bancario potrà contare su un totale attivo superiore a 6,5 miliardi e crediti verso la clientela per oltre 4,3 miliardi. Banca CF+ è assistita nell’operazione da Unicredit quale advisor finanziario e da Chiomenti quale advisor legale. “Il settore bancario italiano sta attraversando una fase di consolidamento. Anche nel segmento delle banche specializzate, vi è l’esigenza di avere operatori più grandi ed efficienti, con dotazioni patrimoniali ampie che consentano di sfruttare le opportunità presenti nel mercato.

L’integrazione di Banca CF+ con Banca Sistema consente di unire competenze, tecnologie e visione industriale per creare un operatore più solido e innovativo, capace di crescere nei segmenti di business d’elezione. Rimarremo una realtà quotata, e ciò offrirà l’opportunità di aggregare anche altri operatori che possano portare competenze e asset distintivi.

Questa iniziativa genererà valore per tutti gli stakeholder”, ha commentato di Iacopo De Francisco, amministratore delegato e direttore generale di Banca CF+.