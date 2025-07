Acea e Istituto Italiano di Tecnologia insieme per la robotizzazione delle infrastrutture energetiche

La multiutility romana, attraverso la società a.Quantum, ha chiuso un accordo con IIT per dare vita al Robotic Joint Lab, per sviluppare tecnologie e soluzioni robotiche in grado di migliorare l’efficienza, la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità delle reti

Acea continua a scommettere sull’innovazione tecnologica e ne è prova l’ultimo accordo strategico firmato tra la controllata a.Quantum (società del gruppo dedicata allo sviluppo di soluzioni per il mercato non regolato), e l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), centro di eccellenza nella ricerca scientifica e tecnologica. L’intesa è triennale e prevede in particolare la costituzione di un Robotic Joint Lab, un laboratorio congiunto dedicato alla progettazione e allo sviluppo di soluzioni robotiche avanzate per la realizzazione, gestione e la manutenzione delle infrastrutture industriali, in ambito idrico, energetico ed ambientale.

L’iniziativa, la prima nel suo genere in Italia, secondo Acea rappresenta un passo significativo verso una gestione sempre più innovativa delle infrastrutture e si inserisce nel piano di attuazione delle strategie della multiutility romana, orientate alla sostenibilità e alle smart infrastructure presentate nel Piano Strategico 2024-2028 “Green Diligent Growth”. All’interno del Robotic Joint Lab, ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia e specialisti di Acea collaboreranno dunque fianco a fianco per sviluppare tecnologie e soluzioni robotiche in grado di migliorare l’efficienza, la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità delle infrastrutture. Il laboratorio congiunto nascerà dall’unione delle infrastrutture dell’IIT a Genova e di Acea a Roma.

La progettazione e la prototipizzazione dei robot e delle tecnologie avverranno principalmente nei laboratori dell’IIT – in particolare presso il Center for Intelligence Systems e il Center for Joint Industrial Research, entrambi con sede a Genova – mentre lo spazio a Roma sarà ospitato all’interno di un edificio a vocazione industriale, messo a disposizione da Acea, oggetto di un intervento di riqualificazione architettonica e funzionale, pensato per favorire la collaborazione tra ricerca e impresa. L’edificio sarà articolato in due aree principali: una zona dedicata alla progettazione condivisa, dove ricercatori e tecnici potranno coprogettare soluzioni in un ambiente stimolante e flessibile, e una seconda area destinata al testing dei prototipi e alla finalizzazione delle versioni beta delle soluzioni robotiche, in vista del loro lancio sul mercato.

In linea con una concezione di laboratorio aperto, modulare e orientato all’innovazione, Acea metterà inoltre a disposizione i propri impianti e le proprie infrastrutture per testare sul campo le soluzioni sviluppate. “Con questo accordo – ha commentato Enrico Resmini, Amministratore Delegato di a.Quantum – affermiamo la nostra visione orientata al futuro e la capacità di essere protagonisti nella transizione tecnologica. Inoltre, contribuiamo al posizionamento del Gruppo Acea sul tema dell’innovazione robotica. Le soluzioni che nasceranno da questo laboratorio congiunto contribuiranno a rendere le infrastrutture sempre più resilienti, intelligenti e sostenibili.”