Vino: Red Montalcino festeggia 40 anni del Rosso e rilancia sulla crescita e la qualità

Spegne 40 candeline quest’anno il Rosso di Montalcino, espressione versatile e contemporanea di un territorio enoico conosciuto in tutto il mondo per il super celebrato Brunello di Montalcino di cui è fratello minore ma non di secondo ordine, da cui si differenzia principalmente per il periodo di immissione al consumo: per il Rosso non prima del 1° settembre dell’anno successivo alla vendemmia, per il Brunello non prima dei cinque anni successivi alla vendemmia e sei per la versione Riserva. Questa differenza ha pesato in passato sul giudizio del mercato che ha rivolto la sua attenzione al Brunello più che al Rosso.

Con Red Montalcino l’evento dedicato al Rosso della denominazione, il Rosso di Montalcino che si terrà in versione pop nella Fortezza medievale del borgo toscano venerdì 21 giugno il Consorzio del vino Brunello di Montalcino punta ad accendere i riflettori degli enogastronomi, degli specialisti e del pubblico sulle qualità intrinseche di questo vino che ha molto da raccontare.

Il 21 giugno degustazioni con 67 produttori e workshop sulle prospettive di sviluppo e vendita

“Red Montalcino – ha dichiarato Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio – vuole segnare l’inizio di un percorso di crescita e valorizzazione del Rosso di Montalcino. La volontà dei produttori è infatti quella di alzare sempre di più l’asticella e fare grandi vini rossi, siano essi Brunello che Rosso di Montalcino. Quest’ultimo, in particolare, sta riscuotendo un discreto successo anche all’estero per la sua piacevolezza e versatilità negli abbinamenti. Dobbiamo dargli lo spazio che merita”

Ad aprire il programma della manifestazione, “Red Evolution: origini e futuro del Rosso di Montalcino”, il talk moderato da Barbara Di Fresco nel Chiostro di Sant’Agostino che attraverso le voci di Enzo Tiezzi, Andrea Costanti e Francesco Ripaccioli ripercorre i primi quarant’anni della denominazione e fa il punto sulle prospettive e le nuove tendenze di un prodotto identitario per uno sguardo che dal passato guarda al futuro della doc.

Alle 18 la Fortezza apre i battenti anche agli eno-appassionati per il consueto walk around tasting con 68 aziende. Si prosegue con l’apertura dei food corner che propongono specialità gastronomiche regionali, vegan e fusion (ore 20), dell’enoteca collettiva con servizio sommelier e dell’area mixology con prodotti locali (ore 22). A chiudere Red Montalcino sotto le stelle, il djset firmato di Jay Carol Gigli del duo Jas&Jay.

I 67 PRODUTTORI

1 Abbadia Ardenga

2 Albatreti

3 Argiano

4 Armilla

5 Banfi

6 Camigliano

7 Canalicchio di Sopra

8 Cantina di Montalcino

9 Capanna

10 Capanne Ricci Tenimenti Ricci

11 Caparzo

12 Caprili

13 Carpineto

14 Casanova di Neri

15 Casanuova delle Cerbaie

16 Castello Romitorio

17 Castiglion del Bosco

18 Cava d’Onice

19 Celestino Pecci

20 Chiusa Grossa

21 Ciacci Piccolomini d’Aragona

22 Col d’Orcia

23 Collemattoni

24 Cortonesi

25 Elia Palazzesi

26 Fanti

27 Fattoi

28 Fattoria del Pino

29 Fossacolle

30 Franco Pacenti

31 Il Poggione

32 Innocenti

33 La Fornace

34 La Gerla

35 L’Aietta

36 Lisini

37 Mastrojanni

38 Mocali

39 Palazzo

40 Patrizia Cencioni

41 Pian delle Vigne

42 Pietra

43 Piombaia

44 Podere Giardino

45 Podernuovo

46 Poggio Antico

47 Poggio dell’Aquila

48 Poggio di Sotto

49 Quercecchio

50 Ridolfi

51 Roberto Cipresso

52 San Polino

53 San Polo

54 Sanlorenzo

55 Sassetti Livio

56 Scopone

57 Sesta di Sopra

58 Sesti

59 Talenti

60 Tassi

61 Tenuta di Sesta

62 Tenuta San Giorgio

63 Tiezzi

64 Uccelliera – Voliero

65 Val di Suga

66 Ventolaio

67 Villa Poggio Salvi