Aeroporto Catania riaperto ma ritardi di ore: ecco perché i voli (in partenza e in arrivo) sono stati sospesi

Dopo ore di blocco causato da una gru sollevata sulla pista, l’aeroporto di Catania Fontanarossa ha riaperto il traffico aereo. Si registrano ancora ritardi e disagi per i passeggeri

Dopo ore di stop, l’aeroporto di Catania Fontanarossa ha finalmente riaperto il traffico aereo, mettendo fine alla sospensione temporanea di tutti i voli in partenza e in arrivo. Ma perché l’aeroporto di Catania ha sospeso i voli per diverse ore? La società di gestione Sac ha confermato che la sospensione è stata necessaria a causa di ostacoli lungo le direttrici di atterraggio e decollo, in particolare una gru rimasta sollevata nella zona ovest della pista, che ha compromesso la sicurezza delle operazioni.

Il primo volo a decollare è stato il Lufthansa per Monaco alle 9:39, seguito dall’Aeroitalia XZ2810 per Roma alle 9:43, originariamente previsto alle 06:55. Dopo di loro, sono ripartiti anche i voli di Wizz Air, Ryanair e ITA Airways. Il primo atterraggio dopo la riapertura è stato un volo Volotea da Verona, alle 9:47.

Nonostante la riapertura, si registrano ancora ritardi significativi e il terminal continua a subire le conseguenze di questa emergenza. Sac invita tutti i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree e a seguire gli aggiornamenti ufficiali per evitare inconvenienti.