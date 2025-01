Vino: due giorni a Roma a tutto Nebbiolo, degustazioni e masterclass per Roero, Barbaresco, Barolo, Gattinara, Ghemme e tanti altri

La lista delle aziende presenti il 12 e 13 gennaio presso il Grand Hotel Palatino di Roma. Vitigno a bacca nera del Piemonte il Nebbiolo le cui origini risalgono alla fine del Duecento è storicamente usato per vini da invecchiamento di alta qualità (D.O.C. e D.O.C.G.) .

Gli appassionati di vini piemontesi di qualità possono segnarsi una data in agenda: il 12 gennaio presso il Grand Hotel Palatino di Roma di via Cavour si terrà una due giorni esclusiva dedicata a uno dei vitigni più amati al mondo, il Nebbiolo vitigno a bacca nera del Piemonte usato per vini da invecchiamento di alta qualità (D.O.C. e D.O.C.G.) le cui origini storiche risalgono alla fine del Duecento.

Un’opportunità rara per degustare una vasta selezione di Roero, Barbaresco, Barolo, Gattinara, Ghemme, Boca, Lessona, Bramaterra, Fara, Sizzano, Valli Ossolane, Colline Novaresi, Coste della Sesia, Valle D’Aosta, Valtellina, Monferrato, Carema, Canavese e le altre micro-realtà sparse sul territorio piemontese tutte a base Nebbiolo.

L’evento, “Nebbiolo nel Cuore” è un appuntamento che, attraverso la degustazione delle diverse tipologie di Nebbiolo, intende condurre i visitatori in un viaggio sensoriale alla scoperta di territori ricchi di storia e tradizioni e nel contempo promuovere le eccellenze enologiche dei bellissimi territori in cui viene coltivato.

“Anni di valorizzazione del Nebbiolo nei suoi territori d’elezione, hanno fidelizzato a Roma sempre più numerosi appassionati e professionisti di settore, che partecipano al nostro evento alla ricerca di etichette e di produttori d’eccellenza” – dichiara Marco Cumi, patron di Nebbiolo nel Cuore – attraverso banchi di assaggio e masterclass e laboratori dedicati sarà possibile scoprire il potenziale sia delle nuove annate che verranno presentate, che delle nuove cantine che parteciperanno all’evento per la prima volta. Anche in questa edizione la didattica sarà prevalente, grazie a masterclass straordinarie, volte a raccontare la ricchezza assoluta di queste terre. Cultura, volti, sorrisi, tradizioni, esperienze di vita, racconti, emozioni… questo è Nebbiolo Nel Cuore!

Anche in questa edizione, ampio spazio verrà assicurato alla Guida sul Nebbiolo e sui suoi territori d’eccellenza. Un vademecum per i suoi utenti, realizzato per mezzo di un’APP.

Nel corso della presentazione, verranno consegnati i diplomi ai produttori delle etichette che hanno ottenuto i più importanti riconoscimenti d’eccellenza: Il Grappolo oro – vini che hanno ottenuto il massimo punteggio (i grappoli assegnati sono stati bronzo, argento o oro); Il Coup de Cour – vini che hanno ottenuto il grappolo oro e che sono inoltre dotati di qualità uniche ed esclusive, tanto da suscitare un forte impatto emotivo.

Una novità relativa ai premi di questa edizione: verranno anche consegnati i diplomi relativi ad alcune categorie d’eccellenza che la redazione, anche in considerazione delle valutazioni emerse nel corso delle sessioni di degustazione effettuate, ha reputato debbano essere menzionate dato il grande valore espresso.

La lista delle aziende

-Aurelio Settimo, La Morra. Langhe Barolo

-Barbaglia, Borgomanero. Alto Piemonte

-Bosco Ferruccio, Priocca. Roero

-Bric Castale, Canale. Roero

-Cantina Montisane, Canale. Roero

-Cascina Carrà, Monforte D’Alba. Langhe Barolo

-Cascina Lanzarotti, Monteu Roero

-Castello di Razzano, Alfiano Natta. Monferrato

-Collina Serra Grilli, Neive. Langhe Barbaresco

-Delinquent, Castagnole Delle Lanze. Monferrato

-Gerlotto, Serralunga D’Alba. Langhe Barolo

-Giacomo Barbero, Canale. Roero

-Giorgio Gianatti, Montagna in Valtellina

-Giuseppe Mascarello, Castiglione Falletto. Langhe Barolo

-Grimaldi Luigino, Diano D’Alba. Langhe Barolo

-la Biòca, Serralunga D’Alba. Langhe Barolo

-Luigi Vico, Serralunga D’Alba. Langhe Barolo

-Le Strie. Ponte in Valtellina

-Mascarello Giuseppe, Castiglione Falletto. Langhe Barolo

-Michele Mascarello, La Morra. Langhe Barolo

-Nizza Silvano, Santo Stefano Roero

-Palladino, Serralunga D’Alba. Langhe Barolo

-Pio Cesare, Alba. Langhe Barolo

-Radis, Tirano. Valtellina

-Rapalino, Neviglie. langhe Barbaresco

-Renato Fenocchio, Neive. Langhe Barbaresco

-Roberto Taverna, Neive. Langhe Barbaresco

-Rosso Francesco, Santo Stefano Roero

-Scagliola Giacomo, Canelli. Monferrato

-Vigna Quaranti. Quaranti. Monferrato