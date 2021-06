Viniveri: piccoli vignaioli italiani alla ribalta, ora anche all’estero

Coinvolti 17 ristoranti in tutta italia per incontrare vignaioli capaci di trasmettere i loro territori d’origine, di raccontare i vini prodotti nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità. La novità di quest’anno eventi anche in Spagna e Slovenia

Ritorna sulla scena, buttandosi la pandemia alle spalle, dopo due edizioni annullate, “ViniVeri Ristoranti 2021”, la grande manifestazione dei vignaioli che coinvolge diversi ristoranti in tutta Italia con la novità che quest’anno gli eventi si estenderanno anche a Slovenia e Spagna con cene e degustazioni delle nuove annate.

ViniVeri, luogo d’incontro con piccoli vignaioli capaci di trasmettere i loro territori d’origine, di raccontare i vini prodotti nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, vede coinvolti 77 vignaioli e 18 ristoranti sparsi su tutta la penisola, dall’Alto Adige alla Sicilia, per condividere l vini, l’approccio produttivo, l’essenza dei diversi territori e le tante storie personali segnate da mesi di isolamento..”Tanti appuntamenti regionali e oltreconfine dove far rivivere- afferma Paolo Vodopivec, presidente del Consorzio ViniVeri- l’atmosfera e lo spirito, di condivisione di storie ed esperienze, che anima da 17 anni la nostra manifestazione annuale a Cerea. Ma soprattutto un evento straordinariamente diverso che è insieme un omaggio a chi ci è stato sempre vicino e il nostro modo di sostenere i tanti ristoratori che hanno lottato per tenere aperte le porte dei loro locali durante l’emergenza”.

Intenso il programma della manifestazione. Tante le regioni coinvolte nell’iniziativa dove si potranno gustare le nuove bottiglie dei vignaioli del Consorzio: lunedì 28 giugno in Piemonte, ad esempio, nella Locanda Fontanazza di La Morra (CN), saranno presenti le aziende Rinaldi, Altura, Vanempo-Poggio di Cicignano, Raìca e Laiolo; in Friuli Venezia Giulia, a La Subida di Cormons (GO), ci saranno de Fermo, Rivella e Cantina Ninni. Mentre in Trentino Alto Adige, da Cocun Cellar Restaurant di San Cassiano (BZ) troverete i vini di La Castellada, Angol D’Amig e Cascina delle Rose; in Lombardia, all’Hosteria del Vapore di Corobbio degli Angeli (BG), ci saranno Ezio Cerruti, Il Pendio, La Costa e Pialli.

Sempre in nord Italia, in Emilia Romagna, alla Trattoria San Giovanni di Piacenza, saranno presenti i vignaioli di Ronco Severo, Colombera & Garella e Podere Cipolla, mentre la Liguria vedrà la partecipazione, presso la Trattoria La Brinca a Ne (GE), di Princic, Selvadolce, Trinchero e Carolina Gatti.

Il Veneto ospiterà due appuntamenti in provincia di Treviso: il primo, lunedì 28 giugno, presso la Cantina Mediterraneo di Badoere di Morgano, con Casa Coste Piane, Zidarich, Podere Giardino e Ca’ dei Zago; mentre il secondo si terrà martedì 29 giugno alla Trattoria Dalla Libera di Sernaglia della Battaglia con Casa Coste Piane, Skerlj, Klinec e Podere Luisa.

Sempre lunedì 28 giugno, spostandosi in centro Italia, a Roma presso il ristorante La Ciambella, una cena con la partecipazione di Vodopivec, La Visciola, Raìna e San Giovenale, mentre nelle Marche, alla Cantina Antisociale di Petritoli (FM), saranno presenti Oasi degli Angeli, Pierini e Brugi, Allevi Maria Letizia. In Umbria, presso il Ristorante Stella Vineria di Perugia, si potranno assaggiare i vini di Paolo Bea, Milana e Podere Ortica. Inoltre, ospite speciale della serata l’Azienda Gravner. In provincia dell’Aquila, alla Trattoria De Li Caldora di Pacentro (AQ), saranno presenti Praesidium, Valter Mattoni, Carlo Noro e Aldo Di Giacomi. L’appuntamento in Toscana si svolgerà invece martedì 29 giugno al Ristorante Io Cucino di Bibbona (LI), con Carla Simonetti, Terraquilia, Il Vecchio Poggio, Antoniotti e I Mandorli.

Si ritorna a lunedì 28 giugno per i restanti appuntamenti: per il Sud, in Puglia presso l’Osteria Botteghe Antiche a Putignano (BA), con la partecipazione di Carla Simonetti, Francesco Marra, Francesco Massetti e Colombaia; in Campania, al Ristorante Gran Gusto di Napoli, che ospiterà i vini di Boccella, Casebianche e Don Chisciotte-Zampaglione.

Un secondo appuntamento si svolgerà in Puglia Martedì 29 giugno presso Verna Carni & Gastronomia a Casamassima (BA) con una degustazione di alcuni vini dei produttori del Consorzio ViniVeri.

La Sicilia vedrà due appuntamenti distinti lunedì 28 giugno: al Ristorante Carmelo Chiaramonte di Donnalucata – Scicli (RG) con i vini di Salvatore Ferrandes, Fattoria Romeo del Castello e Grottafumata; mentre l’Osteria Il Moro di Trapani ospiterà Il Censo, Viteadovest, Aldo Viola e Azienda Di Salvo. Infine, la Sardegna, che al Ristorante Josto di Cagliari vedrà la partecipazione di Panevino, Eugenio Bocchino e Raìca.

I due appuntamenti internazionali si svolgeranno lunedì 28 giugno, sempre alla presenza dei vignaioli del Consorzio Viniveri, in Slovenia, a Vila Podvin di Radovljica, con Mlečnik, Slavček, Aci Urbajs e in Spagna presso il Ristorante Platea N° 5 di Madrid con ben 7 produttori: Vinos Patio, Bodega F. Schatz, Esenzia Rural, Bodegas La Senda, Viñedos Hontza, Bodega Viña Enebro, Bodegas Coruña del Conde.

Per tutte le informazioni e aggiornamenti consultare il sito www.viniveri.net