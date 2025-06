Valutazione dei rischi climatici: l’Università di Trieste crea l’Esperto in modellistica

L’Università di Trieste ha firmato una convenzione di 15 anni con Generali e ModeFinance per creare questa nuova figura professionale

A Trieste si apre una nuova strada per chi vuole affrontare una delle sfide più attuali: “la valutazione dei rischi legati al cambiamento climatico e delle correlazioni con il mercato finanziario”. L’Università degli Studi di Trieste ha firmato una convenzione di 15 anni con Generali e ModeFinance, spin off dell’Ateneo e parte del gruppo TeamSystem, per dar vita a questa nuova figura professionale.

L’Esperto in modellistica sui rischi climatici e finanziari

Il progetto “Climate and Financial Risk Analysis in the Market Ecosystem” sostiene il nuovo curriculum “Fisica dei Sistemi Complessi, Clima e Finanza” nella Laurea Magistrale in Fisica, un percorso unico in Italia che integra scienza, finanza e cambiamenti climatici.

Grazie a questa collaborazione, l’Università di Trieste ha previsto la creazione di una nuova cattedra e il finanziamento di una borsa di dottorato dedicate allo studio delle “criticità (mercato, finanza, danni, inondazioni, precipitazioni…) legate alla veloce evoluzione del clima”. Il Dipartimento di Fisica, già dotato di una cattedra strategica, accoglierà un docente incaricato di formare esperti in modellistica climatica e finanziaria.

Generali e ModeFinance contribuiranno alla didattica con lezioni e seminari, integrando teoria e pratica, e parteciperanno attivamente a progetti di ricerca insieme ad altre realtà di Sistema Trieste, come Arpa Fvg e ListSpa.

Il Rettore Roberto Di Lenarda ha definito il nuovo percorso come “uno degli esempi più brillanti del livello di innovatività e aderenza alle esigenze del mercato del lavoro”. Ha sottolineato come la collaborazione con Generali e ModeFinance valorizzi le competenze della Laurea Magistrale in Fisica, offrendo agli studenti un collegamento diretto con realtà imprenditoriali di rilievo.

Per Generali, Carlo Ferraresi, group chief risk officer, ha sottolineato che “questa iniziativa non è semplicemente un accordo accademico, ma la concretizzazione di una visione condivisa” per sviluppare competenze utili ad affrontare le sfide del cambiamento climatico. Ha rimarcato l’importanza di formare figure capaci di interpretare “la complessità dei fenomeni ambientali, sociali e finanziari”, in linea con l’obiettivo del curriculum e della borsa di dottorato.

