Turismo, Bankitalia: pernottamenti e spesa pro-capite in aumento nel primo trimestre 2025, ecco i numeri

Turismo in crescita in Italia, e la bilancia dei pagamenti segna un avanzo di 0,6 miliardi di euro. Il primo trimestre del 2025 registra il 6% in più di viaggiatori stranieri verso l’Italia generando una spesa peri a 3,2 miliardi

La bilancia turistica dei pagamenti dell’Italia è in avanzo di 0,6 miliardi di euro. È questo il dato più importante registrato da Banca d’Italia. Rispetto al 2024, la spesa degli stranieri è cresciuta del 6% in Italia, e gli italiani hanno speso il 5% in più all’estero. Sono i dati registrati e diffusi dalle statistiche sul Turismo Internazionale. A contribuire significativamente è l’incremento registrato nei pernottamenti, per estensione aumentando così la spesa pro-capite.

I viaggiatori stranieri in Italia hanno speso complessivamente 3,2 miliardi. Gli Italiani invece hanno speso all’estero 2,6 miliardi di euro. I viaggiatori italiani che si recano all’estero hanno optato maggiormente per mete al di fuori dell’Unione europea. Diversamente, i viaggiatori che si sono recati nel Belpaese provengono sia dall’Unione europea che da Paesi extracomunitari.

Come varia la spesa tra gli italiani in viaggio e gli stranieri in Italia

Secondo i dati forniti da Banca d’Italia, a spendere più nel Belpaese sono i viaggiatori provenienti dall’Unione europea. Nel primo trimestre, la spesa si è aggirata intorno ai 4,351 milioni di euro, contro i 1,471 milioni dei viaggiatori extra-Ue, categoria in cui rientrano Regno Unito, Svizzera e Russia. Seguono i cittadini americani e canadesi che contribuiscono con una spesa di 1,446 milioni. L’Asia si ferma poco sopra al milione di euro. Nel primo trimestre del 2025, gli italiani che hanno viaggiato in Europa hanno speso 2,832 milioni di euro. Chi si è recato nei paesi extra-Ue ha speso 393mila euro nel Regno Unito, 360mila in Svizzera e appena 12.000 in Russia. Gli italiani negli Usa hanno speso circa 1 milione e 265mila euro.