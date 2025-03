Turchia, il Pkk di Ocalan dichiara il cessate il fuoco: una finestra di pace dopo 40 anni di conflitto

Storico annuncio del gruppo paramilitare che lotta per i diritti dei curdi, che depone le armi dopo l’appello lanciato dal loro leader Abdullah Öcalan, in carcere dal 1999. Possibile lo scioglimento dell’organizzazione, ma la pace rimane una sfida complessa

In un contesto mondiale sempre più segnato da tensioni, arriva una notizia inattesa che porta un po’ di speranza: il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk), il gruppo armato curdo che ha combattuto per l’indipendenza e l’autonomia della popolazione curda, ha annunciato ufficialmente il cessate il fuoco con la Turchia. Una decisione storica che giunge dopo oltre 40 anni di conflitto e che ha causato la morte di oltre 50 mila persone segnando profondamente le relazioni tra la Turchia e i curdi.

L’annuncio, diffuso tramite i media curdi, segue l’appello del leader storico del Pkk, Abdullah Öcalan, rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Imrali dal 1999. La sua richiesta di pace è stata recepita dal comitato esecutivo del Pkk, che ha dichiarato di aver adottato la proposta di un cessate il fuoco a partire da sabato.

Fine del conflitto e possibile scioglimento del Pkk

Il cessate il fuoco segue l’appello di Abdullah Öcalan, che ha chiesto al Pkk di deporre le armi e sciogliersi definitivamente. Secondo quanto dichiarato dall’organizzazione curda, il gruppo è pronto a convocare un congresso che sancirà formalmente la fine del ciclo del gruppo paramilitare, come richiesto dal suo fondatore. In una lettera letta in una conferenza stampa, Öcalan ha evidenziato la necessità di voltare pagina, riconoscendo che la guerra non è più una via praticabile per risolvere la questione curda.

Nel comunicato rilasciato dal comitato esecutivo del Pkk, si afferma che il cessate il fuoco è un passo necessario per “spianare la strada all’attuazione dell’appello di Öcalan per la pace e per una società democratica”. Sebbene il Pkk non avvii azioni ostili contro la Turchia, il gruppo ha sottolineato che risponderà al fuoco se attaccato. Nonostante il cessate il fuoco, la decisione finale di sciogliersi quindi dipenderà dalle condizioni politiche offerte dallo Stato turco.

La figura di Abdullah Öcalan

Ufficialmente, Abdullah Öcalan non guida più attivamente il Pkk dal 1999, anno del suo arresto, ma la sua figura rimane centrale nella storia del movimento curdo. Fondatore dell’organizzazione nel 1978, nel corso dei decenni l’aveva trasformata da un gruppo politico in un’organizzazione armata con oltre 10.000 guerriglieri. Nonostante non svolga più un ruolo operativo diretto, Öcalan continua ad esercitare una grande influenza sul Pkk e sulla sua ideologia.

L’organizzazione che aveva fondato è tuttora considerata un gruppo terroristico da Turchia, Stati Uniti e Unione Europea, e le sue azioni, incluse quelle degli ultimi anni, sono state spesso associate ad attentati e violenze, con il Pkk che continua a essere visto come una minaccia alla sicurezza turca.

Il conflitto e la questione curda

La storia del conflitto tra il Pkk e la Turchia è lunga e sanguinosa, iniziata nel 1984 con l’obiettivo di ottenere l’indipendenza del Kurdistan, un’area geografica che include parte della Turchia, Siria, Iraq e Iran. Durante gli anni Novanta, l’insurrezione del Pkk ha perso progressivamente forza, aprendo uno spazio per tentativi di negoziato. Nel 1993, Öcalan lanciò il primo appello alla pace, ma fu nel 1998 che il Pkk rinunciò ufficialmente alla richiesta di indipendenza, chiedendo maggiore autonomia per i curdi. Da quel momento, i tentativi di dialogo si susseguirono, con il più significativo cessate il fuoco dichiarato nel 1999, seguito da una nuova tregua nel 2013 durante il governo di Recep Tayyip Erdoğan. Il dialogo, però, non durò a lungo. Nel 2015, a causa di una serie di tensioni politiche e del fallimento delle negoziazioni, il conflitto riprese con maggiore intensità. E Erdoğan, che inizialmente aveva mostrato disponibilità a concedere alcune riforme, adottò una politica di dura repressione contro i curdi, intensificando le operazioni militari e gli arresti. La situazione in Iraq settentrionale, dove il gruppo paramilitare ha ancora rifugi e basi operative, ha ulteriormente complicato la possibilità di una soluzione duratura.

L’apertura ad un processo di pace

Di recente però tutto è cambiato. Non solo l’iniziativa di Öcalan, ma anche il supporto inaspettato di alcuni settori della politica turca, come il leader nazionalista Devlet Bahceli, ha aperto una nuova finestra di dialogo. Bahceli, leader del partito Mhp, ha sorpreso tutti con la sua proposta di pace e la sua richiesta di porre fine all’isolamento di Öcalan, aprendo la strada a un possibile accordo. Un cambio di pensiero notevole considerato che Bahceli è stato uno dei principali oppositori della causa curda in passato.

Inoltre, i recenti sviluppi regionali, come la crescente instabilità in Medio Oriente, il nuovo ordine in Siria e la crescente preoccupazione per il possibile coinvolgimento del Pkk in alleanze internazionali, hanno accelerato il processo di pacificazione. La Turchia ha visto il conflitto con il Pkk come una minaccia alla sua sicurezza nazionale, soprattutto con la crescente influenza di attori come Israele nella regione.

Sarà pace tra il Pkk e la Turchia? Un percorso difficile

Il cammino verso una pace definitiva rimane tortuoso. La decisione del Pkk è sicuramente un’apertura importante ma è stata accolta con una certa cautela, e alcuni settori della società turca, tra cui il partito di opposizione Chp, hanno denunciato la mossa come un “tradimento” nei confronti delle famiglie delle vittime degli attentati del Pkk. Allo stesso modo, tra le forze nazionaliste, c’è un forte scetticismo nei confronti del processo di pace, con preoccupazioni su eventuali concessioni politiche troppo ampie ai curdi.

D’altra parte, la Turchia si trova ora di fronte a un’opportunità storica, ma anche a una sfida complessa: trovare un equilibrio tra le richieste dei curdi e le necessità di stabilità interna, mantenendo la coesione nazionale in un momento di crescente tensione regionale. Sarà fondamentale per il governo turco gestire con attenzione la fase di transizione, considerando le implicazioni politiche e sociali che una pace con il Pkk comporterebbe.