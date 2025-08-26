Trump sente Putin e torna ad attaccare Zelensky: “Un venditore. Non daremo più un soldo all’Ucraina”

“Putin non vuole parlare con Zelensky perché non gli piace”, ha detto il tycoon dopo aver avuto “una buona conversazione” con Vladimir Putin. Battibecco a distanza tra il presidente ucraino e JD Vance

Donald Trump torna ad attaccare Volodymyr Zelensky. Dopo “l’agguato” nello Studio Ovale e la pace in Vaticano, il presidente Usa ha nuovamente definito quello ucraino “il più grande venditore del mondo” e ha avvertito che per l’Ucraina non spenderà più “alcun soldo”. Non certo le parole che tutti si aspettavano dopo i vertici alla Casa Bianca e gli incontri annunciati nel prossimo fine settimana da Zelensky a Washington tra delegazioni ucraina e americana sul processo di pace. Il tycoon ha inoltre annunciato di aver parlato nuovamente con Vladimir Putin dopo il colloquio telefonico avuto con lui lunedì scorso, mentre riceveva alla Casa Bianca il leader dell’Ucraina e dei Paesi europei. “Abbiamo avuto una buona conversazione, tutte le nostre conversazioni sono buone“, ha tenuto a sottolineare.

Nuova lite da Zelensky e JD Vance

Qualche ora prima Zelensky aveva polemizzato con il vice presidente Usa JD Vance, che domenica aveva riconosciuto al presidente russo di avere fatto “concessioni importanti a Donald Trump per la prima volta in tre anni e mezzo” di conflitto. La Russia, aveva aggiunto Vance, si è rivelata “molto flessibile su alcune delle sue esigenze fondamentali”.

“Per quanto riguarda le concessioni della Russia – ha risposto a distanza Zelensky – non ne so nulla. Non credo che le cose dette dalla parte russa, ovvero che sono pronti a non continuare a occupare l’Ucraina, siano concessioni. Non credo che siano concessioni il fatto che ci stanno offrendo di ritirarci da territori che la Russia non controlla”. E poi ha ricordato polemicamente che sono stati proprio gli Usa “a proporre, il 7 marzo”, un cessate il fuoco, quello che adesso Trump ritiene non sia necessario per avviare le trattative di pace.



Trump: “Non spendiamo più un soldo per l’Ucraina”

“Non spendiamo più alcun soldo per l’Ucraina, noi trattiamo con la Nato e non con l’Ucraina”, ha affermato l’inquilino della Casa Bianca, ribadendo quanto detto il mese scorso, cioè che le armi americane da inviare a Kiev avrebbero dovuto essere pagate d’ora in poi dai Paesi europei. “Prima Zelensky – ha aggiunto – ogni volta che se ne andava dalla Casa Bianca si portava via milioni di dollari”.

Quanto alle difficoltà nell’organizzare il vertice fra i presidenti ucraino e russo, Trump le ha liquidate dicendo che “Putin non vuole incontrare Zelensky perché non gli piace“. E comunque “la guerra in Ucraina si è rivelata uno scontro tra caratteri”.

A preoccupare i Paesi europei è anche l’affermazione di Trump secondo la quale finora non sono state discusse garanzie di sicurezza specifiche per Kiev, anche se gli Stati Uniti saranno in campo per questo. Parole che contrastano con quelle di fonti europee vicine ai negoziati, secondo le quali negli ultimi dieci giorni gli Stati Uniti si sono concentrati su questo dossier e si sono registrati “progressi significativi”.

Nel frattempo la Cina ha smentito una notizia della Welt am Sonntag, che citando fonti diplomatiche europee aveva scritto che Pechino sarebbe pronta a inviare forze di peacekeeping in Ucraina su mandato Onu. “Le notizie in questione non sono vere”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun.