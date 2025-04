Trenitalia: torna il Frecciarossa tra Milano e Parigi. Dal 15 giugno nuovo collegamento veloce Parigi–Marsiglia

Il Frecciarossa riprende finalmente la tratta Milano–Parigi, offrendo quattro corse giornaliere a partire da 35 euro. Dal 15 giugno 2025, il servizio si estenderà anche alla nuova tratta Parigi–Marsiglia, con quattro corse giornaliere

Dopo una lunga attesa, il Frecciarossa riprende a percorrere la celebre tratta che collega Milano e Parigi, riportando l’esperienza dell’Alta Velocità di Trenitalia e Ferrovie dello Stato Italiane in Francia. Il servizio, interrotto nel 2023 a causa di una frana nella valle della Maurienne, è ripartito oggi con la prima corsa alle 6:25 del mattino.

Sono previste quattro corse giornaliere (due da Milano e due da Parigi). I treni partono da Milano alle 6:25 e 15:53, mentre da Parigi le partenze sono alle 7:30 e 15:20, offrendo 1.840 posti al giorno. Il viaggio, che dura circa 7 ore, include fermate a Lione, Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, Oulx e Torino. I biglietti sono acquistabili a partire da 35 euro tramite i canali di Trenitalia, nelle stazioni italiane e francesi, e attraverso partner di distribuzione.

Trenitalia: dal 15 giugno anche il collegamento Parigi–Marsiglia

La vera novità arriverà il 15 giugno 2025, quando Trenitalia estenderà il servizio anche sulla tratta Parigi–Marsiglia, con quattro corse giornaliere. Il viaggio, della durata di 3 ore e 20 minuti, collegherà la capitale francese, con partenza da Parigi-Gare-de-Lyon, alla stazione Saint-Charles di Marsiglia. Le fermate intermedie saranno Lione Saint-Exupéry, Avignone, Aix-en-Provence e Marsiglia Saint-Charles.

L’amministratore delegato di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, ha sottolineato l’importanza di questa ripartenza: ” Il Frecciarossa Milano-Parigi segna una ripartenza importante per Trenitalia e per il Gruppo Fs. Un collegamento che va oltre i confini italiani e che rappresenta un’opportunità per i passeggeri di poter pianificare il proprio viaggio in treno verso la Francia non solo da Milano e Torino, ma anche dalle altre località italiane servite da Trenitalia”. Dal dicembre 2021, Trenitalia France ha trasportato oltre tre milioni di passeggeri.