Trenitalia e Taormina Film Festival: un treno speciale Intercity da Roma alla Sicilia con la mostra cinematografica “Le donne, non le dive”

Il treno speciale delle Fs collegherà Roma e la Sicilia a partire dal 5 giugno, fino a settembre. A bordo, gli interni dei vagoni presentano scatti creando un ambiente particolarmente immerso

Il treno Intercity “Le donne, non le dive” è stato presentato al binario 25 della stazione di Roma Termini, alla presenza del Direttore Business Intercity, Francesca Serra; del Commissario Straordinario Fondazione Taormina Arte Sicilia, Sergio Bonomo; del Sovrintendente Fondazione Taormina Arte Sicilia, Felice Panebianco; della Direttrice Artistica del Taormina Film Festival, Tiziana Rocca e di Ilenia Pastorelli, attrice e membro della giuria del Festival. Durante il tragitto, i due semitreni si separeranno al momento dell’attraversamento dello Stretto di Messina, prendendo direzioni diverse con mete finali a Palermo e Siracusa, per diffondere l’arte cinematografica nel modo più ampio possibile. Attualmente sono 10 gli Intercity, di cui 6 Intercity Notte, che arrivano quotidianamente in Sicilia, garantendo accessibilità e continuità territoriale.

Per chi raggiunge la Sicilia con Intecity beneficia di una riduzione del 50% sul biglietto del Taormina festival

La riduzione del 50% sul costo del biglietto di ingresso del Taormina Film Festival riguarda anche qualunque manifestazione in programma all’interno degli eventi programmati dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia.

Per i clienti X-GO, l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti

Attraverso la partnership con il Taormina Film Festival, Trenitalia e il Gruppo FS rafforzano il proprio ruolo di promotori culturali e sociali, con un’attenzione concreta alla parità di genere e alla valorizzazione dei talenti. E’ il secondo anno consecutivo che il brand di Trenitalia (Gruppo FS) è Main Partner della manifestazione ” Le donne, non le dive”, giunta alla sua 71° edizione. In programma dal 10 al 14 giugno.