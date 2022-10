Si apre la “sfida più golosa dell’anno”. Chi sarà il nuovo campione per la ricetta originale? E chi trionferà nella ricetta creativa? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla Tiramisù World Cup 2022

Giuseppe Salvador di Martellago (VE) classe 1972, socio di una azienda di pavimenti è il Campione 2022 della Tiramisù World Cup, la “sfida più golosa dell’anno” c he ha visto impegnati centinaia di chef amatoriali provenienti da tutta Italia che si è conclusa a Treviso. Salvador ha trionfato per la ricetta originale (uova, zucchero, mascarpone, savoiardi, caffè e cacao). Dopo sei anni di partecipazione alla TWC, Salvador ce l’ha fatta superando in finale Cristina Malizia di Bologna e Alessandra Vendemmiati di Venezia e ha dedicato la vittoria all’amico Marco Zago, scomparso prematuramente: «Tutto quello che verrà da questa vincita andrà all’associazione “La speranza di Marco” che abbiamo fondato per lui. Servirà per acquistare defibrillatori e strumenti salva-vita».

Ha solo 18 anni Marina Summa di Cerano (NO) laureatasi Campione TWC 2022 nella categoria “creativa”. Studentessa ha conquistato tutti con la sua ricetta fatta di cialde di cannolo siciliano, scorza d’arancia candita e pistacchi. «Dedico la vittoria a me stessa – ha detto la ragazza – sono una appassionata, cannolo siciliano e tiramisù sono i miei dolci preferiti».

Sempre per la ricetta creativa, secondo posto per Silvia Vian con il suo sciroppo di menta, pasta di pistacchio, After Eight; a lei anche il Premio de “La Cucina Italiana”, consegnato dalla giornalista Laura Forti. Terza piazza per Francesca Gaiotto di Treviso con un Tiramisù creato con gorgonzola, noci e fichi.

Infine, hanno vinto il premio per il Tiramisù più bello “Beautydrop” le finaliste Cristina Malizia e Francesca Gaiott.

«Volevamo far crescere la TWC e ci siamo riusciti – ha commentato a fine rassegna Francesco Redi, organizzatore dell’evento -. Ringrazio i partner, il pubblico e tutti coloro che sono venuti a trovarci in queste giornate. È stata una grande festa per Treviso». Nella nuova orangerie allestita per l’occasione nella Loggia dei Cavalieri, in piazza dei Signori, dove era possibile assaggiare i Tiramisù dei Campioni delle passate edizioni, sono state vendute più di diecimila porzioni del popolare dolce. I partecipanti, non-professionisti, si allenano tutto l’anno per questo evento, chi nella ricetta originale del dolce al cucchiaio (uova, zucchero, mascarpone, savoiardi, caffè e cacao), chi nella ricetta creativa (con la possibilità di aggiungere fino a tre ingredienti e di sostituire il biscotto).

A incoronare i Campioni di quest’anno, la presidente di Giuria, Laura Forti de “La Cucina Italiana”, la storica rivista gastronomica attiva dal 1929, media partner dell’intera rassegna, che ha assegnato anche il Premio Speciale per il Miglior Tiramisù 2022. I vincitori della TWC 2022 vedranno ora le loro ricette pubblicate sulla testata per il numero di novembre, oltre a ricevere copertura digital a sito e social. «Il tiramisù – ha affermato Maddalena Fossati, direttore de La Cucina Italiana – è una delle ricette che meglio rappresenta la nostra Italia nel mondo e la Tiramisù World Cup ne riassume i valori e le potenzialità. Andiamo così ad aggiungere un altro tassello al progetto di candidatura della cucina italiana di casa come patrimonio dell’umanità Unesco, promosso dalla nostra testata dal 2020.