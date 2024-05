Terna scatta in Borsa dopo i conti del primo trimestre 2024: ricavi +20,4% e utile netto +34%. Boom di investimenti (+53,3%)

Nel primo trimestre del 2024, il fatturato di Terna ha raggiunto i 858,1 milioni di euro, i profitti hanno toccato i 268 milioni e l’ebitda è stato di 627,9 milioni. Gli investimenti sono stati spinti da progetti chiave come il Tyrrhenian Link e l’Adriatic Link

Terna ha chiuso il primo trimestre 2024 con numeri solidi: i ricavi sono cresciuti del 20,4%, raggiungendo i 858,1 milioni di euro, mentre l’ebitda ha segnato un aumento del 25,6%, toccando i 627,9 milioni di euro. Ancora più notevole è stato l’incremento dell’utile netto, che ha registrato un balzo del 34%, arrivando a 268,2 milioni di euro e il raddoppio degli investimenti (+53,3%). Andamento sprint per il titolo Terna, che balza del 2,76% a un’ora dalla chiusura di Borsa.

Terna: balzo degli investimenti del 53,3%

La società, responsabile della gestione della rete elettrica italiana, evidenzia un notevole incremento degli investimenti, che raggiungono i 482,7 milioni di euro, rispetto ai 314,9 milioni del primo trimestre 2023. Per l’esercizio in corso ne sono programmati circa 2,6 miliardi di euro. Tra i progetti più importanti del trimestre spiccano gli avanzamenti del Tyrrhenian Link, sia nel “Ramo Est” tra Campania e Sicilia, sia nel “Ramo Ovest” fra Sicilia e Sardegna, insieme all’Adriatic Link, l’elettrodotto sottomarino che collegherà Abruzzo e Marche e che ha recentemente ottenuto il decreto autorizzativo del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Sono in corso anche interventi per migliorare la sicurezza e l’efficienza della rete elettrica ad alta e altissima tensione nelle aree coinvolte nei Giochi Olimpici e Paralimpici “Milano-Cortina 2026”, nonché lavori per potenziare i collegamenti come “Colunga-Calenzano” fra Emilia-Romagna e Toscana, ‘Cassano-Chiari’ in Lombardia e aumentare la capacità di scambio tra le diverse zone del mercato elettrico in Sicilia.

L’indebitamento finanziario netto è leggermente aumentato, arrivando a 10,59 milioni rispetto ai 10,49 milioni registrati a fine dicembre 2023.

Lo scorso trimestre le attività operative di Terna hanno generato un flusso di cassa di 398,6 milioni di euro.

Il commento dell’ad Giuseppina Di Foggia

“I risultati del primo trimestre evidenziano che, al record relativo alla crescita degli investimenti, si sono accompagnate robuste performance di tutti gli indicatori economici. I risultati del trimestre dimostrano ancora una volta l’eccellenza delle nostre persone nel creare valore per Terna e per i suoi stakeholder, rafforzando il ruolo strategico del Gruppo al servizio del Paese”, ha dichiarato l’amministratore delegato e direttore generale di Terna Giuseppina Di Foggia (nella foto, ndr).

“I dati confermano che abbiamo intrapreso la strada giusta nell’esecuzione del nuovo Piano Industriale 2024-2028 che ci vedrà realizzare i più alti investimenti della storia di Terna, pari a 16,5 miliardi di euro. Il nostro forte impegno, unito a una visione più ampia che ci siamo dati con il nuovo Piano, ci permetterà di sostenere e promuovere una transizione energetica e digitale che sia anche un processo giusto, inclusivo e attento ai possibili impatti su tutti i soggetti con cui operiamo: lavoratori, comunità locali e fornitori”, ha concluso l’ad.