Straordinaria degustazione a settembre di 40 Satèn delle aziende più blasonate di Franciacorta

L’evento il 14 e 15 settembre nell’ambito del Festival del Franciacorta. Si tratterà di un’opportunità unica per degustare un’ampissima selezione di Franciacorta attraverso un viaggio sensoriale che consentirà di paragonare lo stile delle varie cantine.

Una eccezionale degustazione di 40 Satèn – il raffinato vino di Franciacorta che deve il suo nome a sottolineare le sue caratteristiche uniche e inconfondibili, la piacevole sapidità e freschezza che lo contraddistinguono e che si armonizzano con un’innata morbidezza che ricordano le sensazioni delicate della seta – si terrà il 14 e 15 settembre nell’ambito del Festival del Franciacorta, fra gli eventi più seguiti dagli appassionati delle bollicine più pregiate d’Italia. Protagoniste dell’evento saranno 40 aziende vinicole franciacortine selezionate fra le più blasonate e quelle emergenti più interessanti, accomunate dal trait d’union dell’altissima qualità dei loro vini, tutti con caratteristiche assolutamente peculiari.

Ogni azienda proporrà due tipologie di Franciacorta, il Satèn ed un’altra a sua scelta. Gli assaggi saranno accompagnati da un raffinato buffet servito e il calice della degustazione sarà lasciato in omaggio. In programma quattro le sessioni al giorno, di due ore circa ciascuna (alle 10, alle 12.30, alle 15, alle 17.30) Si tratterà di un’opportunità unica per degustare un’ampissima selezione di Franciacorta attraverso un viaggio sensoriale che consentirà di paragonare lo stile delle varie cantine. Il tutto con il supporto dei sommelier e degli esperti di Cantine di Franciacorta, che daranno informazioni sulle peculiarità di ogni di ogni vino e di ogni azienda.

Sede l’elegante open-space di 500 mq, allestito ad hoc per l’occasione nelle Cantine di Franciacorta nate a Erbusco nel 1994, quattro anni dopo la nascita del Consorzio per la Tutela del Franciacorta, con l’intento di raggruppare e promuovere in un unico spazio i vini di tutte le aziende franciacortine. Vi si trova un vastissimo e completo assortimento di vini della Franciacorta a prezzi di cantina, con tutti i produttori rappresentati e ben 1200 etichette. Situato vicino al casello autostradale di Rovato, sulla strada che porta al lago d’Iseo, questo Wine Store moderno, caldo ed accogliente, ha anche un elegante Wine Bar, luogo ideale dove fermarsi per un aperitivo. Info sul sito www.cantinedifranciacorta.it o telefonando allo 030 775 1116

Vino dal Perlage finissimo e persistente dal colore giallo paglierino con sfumato ma deciso profumo di frutta matura delicate note di fiori bianchi e di frutta secca

Il Satèn è una designazione esclusiva della denominazione Franciacorta; il termine “Satèn” è un marchio registrato dal Consorzio Franciacorta per questo vino dal Perlage finissimo e persistente, quasi cremoso dal colore giallo paglierino anche intenso, con colori verdolini, sfumato ma deciso profumo di frutta matura accompagnato da delicate note di fiori bianchi e di frutta secca anche tostata (mandorla e nocciola). La morbidezza gustativa è data da un’accurata selezione dei vini base e dalla minore pressione in bottiglia, sotto le 5 atmosfere. Si produce esclusivamente nella tipologia Brut.