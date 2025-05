Storia della moda: Maxime de la Falaise, una delle personalità bohémien più affascinanti del Novecento. Chi era veramente?

Maxime Le Bailly, contessa di La Falaise (1922–2009), nota professionalmente come Maxime de la Falaise, è stata una modella, attrice, stilista e scrittrice di libri come “Food in Vogue”

Il suo compito nella vita era creare uno stile di vita, indipendentemente dal fatto che fosse pagata per ciò che creava o meno. Ha avuto impieghi interessanti – come modella, stilista e scrittrice di cibo – ma non ha mai considerato quello che aveva fatto come una carriera formale. Eppure per più di 40 anni è stata un’originale il cui aspetto, cucina e arrangiamenti domestici sono stati imitati da molti, apparendo in centinaia di articoli di riviste e pubblicità. È nata Maxine Birley nella cerchia sociale di linea ed espressi che ha preceduto il jet set. Suo padre era Sir Oswald Birley, già richiesto alla fine dell’era edoardiana come ritrattista. Dopo il servizio militare in prima guerra mondiale, aveva sposato un’artista irlandese molto più giovane, e bellezza, Rhoda Lecky Pike.

I Birley erano i più alti dell’alta boemia

Vivevano in una casa di Hampstead nel nord di Londra con uno studio progettato da Clough Williams-Ellis, e successivamente a Charleston Manor nell’East Sussex, che Rhoda aveva recuperato dalle rovine. Oswald dipinse reali, politici e artisti (i Birley aggiunsero una sala da musica alla casa come cornice per posare i ballerini dei Ballets Russes). Rhoda faceva giardinaggio secondo i consigli e i progetti della sua amica Vita Sackville-West, sebbene Vita non nutrisse mai le sue rose con uno stufato di pesce superiore come faceva Rhoda. Tutti, compreso il loro vicino Rudyard Kipling, sono venuti a cenare con il curry di gamberetti di Rhoda. Maxine e suo fratello minore Mark (che in seguito fondò il nightclub di Annabel) sono cresciuti in modo eccentrico sebbene ben collegato e sempre temendo le tempeste materne. I Birley salparono ripetutamente per l’India, il sud-est asiatico, il Messico e gli Stati Uniti. Maxine, nelle loro assenze e quando non era a scuola (dove i suoi vestiti – gli Schiaparelli scartati di Rhoda o gli abiti orientali su misura – erano fantastici), viveva come una felice armeggiatrice con i suoi nonni irlandesi a Wexford. Aveva intenzione di unirsi ai Wrens quando scoppiò la seconda guerra mondiale, ma il loro ufficio di reclutamento era chiuso, quindi si stabilì per la RAF grigio-blu come Waaf, probabilmente non sarebbe mai stato un ufficiale, con suo sollievo, a causa di una festa selvaggia subito dopo reclutamento. Il servizio non voleva sprecare la sua intelligenza o il suo francese fluente, quindi è stata inviata a lavorare come decifratore di codici minore a Bletchley Park. Maxine fu tra le molte vittime mentali di quell’istituto. Isolata, sola, fredda e nervosa per la tensione, iniziò come una gazza a rubare tutto ciò che luccicava. Si è incrinata ed è stata dichiarata invalida. I suoi genitori non volevano che tornasse a casa, quindi le pagarono il passaggio negli Stati Uniti nella speranza che ottenesse un marito ricco. Ha frequentato Vogue a New York (il suo direttore artistico, Alex Liberman, ha notato la sua insolita auto-presentazione e la sua capacità di volgere la mano a qualsiasi cosa) e ha avuto una relazione con uno dei suoi fotografi.

Le nozze con Alain de la Fasaile e suoi due figli

Ma nel 1946 sposò l’ancor più mondano conte Alain de la Falaise, abbastanza grande da essere suo padre, come sua seconda moglie, e cambiò il suo nome in Maxime. Annuncio Improvvisamente era una parigina di domicilio, e passeggiava con due figli, Loulou e Alexis, mentre quella città ristabiliva il commercio del lusso negli anni del dopoguerra. Il conte non guadagnava. Maxime si è dimostrata più competente nel lavoro, quando gli è stato ordinato di trovarlo per salvare le finanze della famiglia. Aveva l’aspetto di sua madre – capelli scuri tagliati corti, un corpo lungo e magro – solo più vivace. Fu presentata anche a Elsa Schiaparelli, la cui casa di moda aveva riaperto. Maxime era perfetta nella sua sbarazzina lussuria da indossare e vendere per la casa negli ultimi anni, ed è stata anche fotografata come modella per Dior, la cui ascesa alla fine ha eclissato Schiaparelli.

Maxime e il conte divorziarono presto, in modo inequivocabile. Tra i suoi numerosi amanti indiscreti c’erano l’ambasciatore britannico Duff Cooper e un playboy italiano, e lei dovette ricorrere alla legge per riottenere la custodia dei suoi figli, anche se in seguito furono entrambi spediti, come lei, in collegi in Inghilterra, New York. York e la Svizzera. Quando Loulou fece un breve matrimonio adolescenziale con un aristocratico irlandese, Maxime avvertì sua figlia che sarebbe stata più a suo agio con gli artigiani, come lo erano state sua madre e sua nonna. Come spirito libero, Maxime ha preceduto Jeanne Moreau come l’amore del regista Louis Malle, ha avuto una strana relazione erotica con il pittore Max Ernst e si è trasferito in Provenza con un artista americano minore. C’erano altri legami. Una volta affermò che sua madre le aveva insegnato i fatti della vita anatomizzando suo padre, mentre giaceva nudo nel suo bagno. Maxime riportò il suo artista americano a New York alla fine degli anni ’50, dove lo abbandonò e sposò John McKendry, il curatore di stampe e fotografie al Metropolitan Museum of Art. La società statunitense era devotamente francofila negli anni ’60 e Maxime de la Falaise McKendry era un’influente hostess tra i creativi di Manhattan. È diventata editorialista di cibo per Vogue, con una linea di aforismi (“il limone è la velocità di cucinare”) e un gusto pionieristico per i piatti informali inglesi e irlandesi della sua infanzia. Quando il suo amico Andy Warhol, di cui nutriva spesso l’entourage, chiese un menu per il suo fantastico robot da cucina, l’Andymat, propose una torta di pastore, torte di pesce e stufato di agnello. Warhol aveva un’idea, anch’essa non sviluppata, che avrebbe dovuto essere la chef nel suo prototipo di reality show televisivo mai prodotto, sebbene sia apparsa nel suo film del 1974 Dracula.

Ha raccolto le ricette e i menu delle celebrità di Vogue come un libro nel 1980 (Food in Vogue, con le sue illustrazioni) e le antiche fonti dei suoi menu sono state rivelate e tradotte per un uso moderno nel suo libro Seven Centuries of English Cooking (1973 ).

La relazione con John Paul Getty

McKendry morì di cirrosi epatica nel 1975. La successiva relazione di Maxime con John Paul Getty III non durò. Ha continuato a improvvisare finanziariamente, insegnando serigrafia, preparando panini di lusso in discoteche, organizzando interni con mobili prodotti secondo le sue specifiche, disegnando abiti (in particolare per Chloé e Gérard Pipart) e, dopo che Loulou divenne musa ispiratrice di Yves Saint Laurent, fece la modella , e in qualità di suo consulente di licenza.

Alla fine degli anni ’80 si ritirò in una casa a Saint-Rémy-de-Provence, dove allestì per l’ultima volta il suo stile di vita in collage: il poster di Saint Laurent con la scritta “Love”, i ritratti di famiglia (uniti da quelli di Loulou, e la figlia modella di successo di Alexis, Lucie de la Falaise), l’arte etnica, i tappeti annodati secondo il suo design in Turchia e i piatti semplici serviti nella collezione di coccio di una vita. Poi si è sistemata per scrivere le sue memorie. È morta lì. Alexis è morta prima di lei. Lascia Loulou, i suoi nipoti e pronipoti. Maxime de la Falaise (Maxine Birley), modella, stilista e scrittrice, nata il 25 giugno 1922; è morta il 30 aprile 2009.

°°°Immagine di copertina: dettaglio di Maxime de la Falaise immortalata da Richard Avedon, Parigi 1948