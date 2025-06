Stellantis, inizia l’era Filosa: nominato il team di vertice, tre italiani nella squadra

Dal 25 giugno Filosa assume ufficialmente l’incarico di Ceo di Stellantis e mantiene il compito di guidare le attività in Nord America e gli American Brands. Nominato il nuovo leadership team. Ecco chi sono i nuovi top manager della società

Antonio Filosa, da oggi, lunedì 25 giugno, ha assunto ufficialmente l’incarico di Ceo di Stellantis. Il neo amministratore delegato ha subito nominato la nuova squadra di manager, tutta interna al gruppo, che lo affiancherà, mantenendo per sé il compito di guidare le attività in Nord America e gli American Brands.

“Il team che annuncio oggi attinge a tutto ciò che di meglio c’è in Stellantis, leader interni che hanno una profonda conoscenza delle nostre persone, dei nostri marchi, dei nostri prodotti e dei nostri clienti, competenza ai massimi livelli e uno spirito imprenditoriale che sara’ fondamentale per il nostro successo futuro”, ha detto Filosa. “Tutti noi condividiamo un immenso orgoglio per il percorso compiuto e una costante dedizione alla costruzione del nostro futuro, insieme e in stretta collaborazione con i nostri concessionari, fornitori, partner e comunita’”, ha continuato il Ceo, sottolineando che “grazie al talento e alla passione di questo team, metteremo a frutto i nostri molteplici punti di forza per fare di Stellantis uno dei protagonisti vincenti nella nuova era, sia per la nostra Azienda che per il nostro settore”.

Il nuovo vertici di Stellantis: tre italiani tra i top manager

Ma andiamo alla nuova squadra di comando: Doug Ostermann resta Cfo e assume la responsabilità delle fusioni, delle acquisizioni e delle joint venture, mentre Jean-Philippe Imparato continua a ricoprire il ruolo di responsabile per l’Europa allargata e European Brands, di cui ora farà parte anche Maserati.

Nella squadra ci sono anche tre italiani: Emanuele Cappellano,responsabile per il Sud America e nuovo numero uno di Stellantis Pro One, la business unit dei veicoli commerciali; Davide Mele, che dirigerà l’area Product Planning, e Monica Genovese, nominata responsabile dell’area Purchasing.

Philippe de Rovira è stato incaricato di guidare il Resto del Mondo e mantiene la responsabilità per Stellantis Financial Services. Richard Palmer, ex Cfo di Stellantis, con alle spalle una lunga carriera in Fca e molto vicino a Sergio Marchionne, continuerà come consulente strategico della società. E ancora: Ned Curic continua alla guida dell’area Product Development & Technology e Sebastien Jacquet, nominato all’inizio del mese responsabile dell’area Quality, si unisce allo Slt. Inoltre, Arnaud Deboeuf continua alla guida dell’area Manufacturing, Xavier Chereau continua a dirigere l’area Human Resources, Sustainability e IT, Clara Ingen-Housz diventa responsabile dell’area Corporate Affairs & Communications e Scott Thiele assume la guida del nuovo ruolo responsabile dell’area Supply Chain. Oltre al nuovo leadership team, riporteranno direttamente a Filosa anche Ralph Gilles (responsabile dell’area design), Olivier Francois (responsabile dell’area marketing), Alison Jones (sarà ora responsabile dell’area Parts & Services e della Circular Economy) e Giorgio Fossati come General Counsel.

Nella nota in cui annuncia i nuovi vertici di Stellantis, Filosa fa capire che Maxime Picat e Beatrice Foucher lasciano il gruppo: “Mentre ci avviamo verso questo nuovo capitolo della storia di Stellantis, vorrei cogliere l’occasione per esprimere i miei più sinceri ringraziamenti a Maxime Picat e a Beatrice Foucher per il loro prezioso contributo in Stellantis e per i molti anni di servizio. A nome di tutti, auguro loro il meglio per il futuro e per le nuove sfide che li attendono”, dice l’amministratore delegato.

Chi sono i tre italiani nel leadership team di Stellantis

Emanuele Cappellano, dal novembre 2023 ha ricoperto l’incarico di Chief Operating Officer di Stellantis South America al posto di Antonio Filosa, diventato nel frattempo ceo di Jeep.sa. Cappellano dal 2017 al 2021 è stato chief financial officer in Sud America di Fca e dal 2021 al 2023 ha ricoperto la posizione di ceo Nord America & direttore strategia e sviluppo aziendale del Gruppo Marcolin.

Monica Genovese, è entrata nel Gruppo Fiat nel 1995, lavorando prima in produzione e poi, dal 1999, negli acquisti. In precedenza si è occupata del purchasing della componentistica per chassis & adaptation dei veicoli, dopo essere stata capo acquisti Emea di Fiat Chrysler.

Davide Mele, ingegnere, è stato responsabile dei programmi e della pianificazione dei prodotti di Stellantis. Nel 2022 è diventato Head of Global Parts & Services, dopo aver ricoperto il ruolo di Deputy COO per l’Europa allargata dalla creazione di Stellantis nel gennaio 2021. Entrato nel Gruppo Fiat nel 2001, ha ricoperto vari ruoli di crescente responsabilità in Europa, Nord America e America Latina.