Stellantis e Mistral AI rafforzano la partnership: Intelligenza artificiale per le auto del futuro

Stellantis e Mistral AI ampliano la loro collaborazione per integrare l’intelligenza artificiale in progettazione, produzione e interazione con i clienti. Tra le novità, un assistente di bordo intelligente e soluzioni IA avanzate per migliorare qualità e efficienza

Stellantis e Mistral AI, startup francese appoggiata da Macron, hanno deciso di rafforzare la loro collaborazione per integrare l’intelligenza artificiale in molteplici aspetti della progettazione, produzione e interazione con i clienti. Le due aziende lavorano insieme da oltre un anno su progetti basati sull’IA che riguardano l’ingegneria dei veicoli, l’analisi dei dati delle flotte, le vendite interne di automobili e la produzione.

Grazie all’esperienza di Mistral AI nei modelli linguistici di grandi dimensioni (Llm), Stellantis può elaborare rapidamente enormi quantità di dati, migliorando la qualità della produzione, riducendo i tempi di sviluppo e ottimizzando l’esperienza del cliente.

Il progetto: un assistente di bordo intelligente

Uno dei progetti più ambiziosi della partnership è lo sviluppo di un assistente di bordo avanzato basato su IA. Il sistema permetterà ai conducenti di interagire vocalmente con il proprio veicolo per ricevere supporto in tempo reale. L’assistente fungerà da manuale d’uso vocale, fornendo risposte immediate su caratteristiche del veicolo, indicatori di avvertimento e soluzioni ai problemi più comuni.

L’obiettivo è garantire un’interazione naturale e fluida, migliorando il comfort di guida e la soddisfazione degli utenti. Il sistema sarà aggiornabile e adattabile ai diversi brand e modelli di Stellantis, garantendo un’esperienza personalizzata e coerente.

L’IA al servizio della produzione e della qualità

Oltre all’assistente di bordo, Stellantis e Mistral AI stanno implementando soluzioni IA per ottimizzare la gestione dei dati e la produzione. Tra le principali innovazioni:

Intelligenza dei dati della distinta base (BOM): un chatbot basato su IA che semplifica l’analisi dei database dei componenti, aiutando gli ingegneri a selezionare e ottimizzare i materiali con maggiore efficienza

Analisi dei dati di feedback dei veicoli: l’intelligenza artificiale automatizza l’elaborazione delle informazioni provenienti dalle flotte di sviluppo, identificando tendenze e suggerendo azioni correttive per migliorare qualità e soddisfazione del cliente

Assistente virtuale “Club Stellantis”: un chatbot progettato per supportare i dipendenti nelle procedure di acquisto dei veicoli aziendali, con capacità multilingua per una futura espansione europea

Rilevamento delle anomalie nella produzione: modelli avanzati di edge computing permettono di individuare in tempo reale errori nei processi produttivi, consentendo interventi correttivi immediati e migliorando l’efficienza del controllo qualità

Un’innovazione orientata al cliente

La collaborazione tra Stellantis e Mistral AI rappresenta un passo importante nell’adozione dell’intelligenza artificiale nel settore automobilistico. Attraverso soluzioni avanzate e una visione strategica condivisa, le due aziende puntano a rivoluzionare non solo la produzione e lo sviluppo dei veicoli, ma anche l’esperienza dei clienti e dei dipendenti.

“Ci sono molti attori nel settore dell’intelligenza artificiale e siamo particolarmente lieti di collaborare con Mistral AI per la sua notevole capacità di adattamento e di ottenere risultati significativi attraverso un forte spirito collaborativo”, ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering & Technology Officer di Stellantis. “Insieme, stiamo esplorando le potenzialità dell’IA in diversi settori per migliorare lo sviluppo dei nostri prodotti e l’esperienza dei clienti, garantendo così vantaggi reali”.

“Questa partnership è un importante passo avanti lungo il nostro percorso per rendere l’Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI) più accessibile e utile“, ha detto Arthur Mensch, ceo e co-fondatore di Mistral AI. “L’approccio fortemente orientato verso tecnologie innovative di Stellantis e la sua capacità di integrare l’intelligenza artificiale avanzata nelle esperienze di guida del mondo reale la rendono un partner ideale per dimostrare come le soluzioni versatili di Mistral AI possano contribuire a reinventare la mobilità e a supportare gli ingegneri nel loro lavoro”.