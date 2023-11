Spumanti: migliore rapporto qualità-prezzo per la guida Berebene 2024 è l’Oltrepò Pavese Brut ’17 Ca del Gè

Premio Nazionale Miglior Bollicina per una fascia di prezzo compresa tra i 15 e i 20 euro all’azienda Padroggi fondata dal padre Enzo e oggi condotta dai figli Carlo, Sara e Stefania

È un Pinot nero, che proviene dalle terre dell’Oltrepò Pavese, lo spumante Metodo Classico premiato per il miglior rapporto qualità prezzo nella guida Berebene 2024, edita dal Gambero Rosso, che verrà presentata il 30 novembre. Con una fascia di prezzo compresa tra i 15 e i 20 euro, l’Oltrepò Pavese Pinot Nero Metodo Classico Brut ’17 di Ca del Gè si aggiudica il Premio Nazionale Miglior Bollicina Qualità Prezzo distinguendosi, tra tutti i vini analizzati, per il suo ricco corredo aromatico e a una sorprendente verticalità gustativa.

Estesa su una superficie di 44 ettari vitati di proprietà, siti nei comuni di Montalto Pavese (uve bianche e barbera), e di Cigognola (croatina e uva rara), Cà del Gè produce oltre 150.000 bottiglie all’anno. La famiglia Padroggi è al centro di tutto il ciclo produttivo, dall’ impianto della vigna alla vendita in bottiglia. Immersa in un paesaggio collinare meraviglioso, l’azienda è circondata dai vigneti di proprietà con splendida vista sul rinomato castello di Montalto Pavese. Qui è possibile visitare i vigneti e assaggiare la produzione all’interno di un’ampia sala di degustazione dove poter apprezzare al meglio i vini abbinati a prodotti tipici dell’Oltrepò Pavese.

Guidati da una passione profonda per la terra, che si accompagna all’atteggiamento sobrio e al rigore morale, Carlo, Sara e Stefania Padroggi guidano con rigore l’azienda di famiglia portando avanti la preziosa eredità lasciata dal padre Enzo.

Il loro è un metodo di lavoro sensibile alla tutela della biodiversità attraverso la partecipazione al progetto ViNO (Vigneti e Natura in Oltrepò), mentre in cantina, l’obiettivo è sempre stato quello di valorizzare al massimo il frutto. Questo è confermato dall’ampio assortimento di vini offerto dall’azienda, che spazia dal Dolcetto, omaggio all’Antico Piemonte, al Metodo Classico, come quello premiato. Ampio e goloso l’Oltrepò Pavese Pinot Nero Metodo Classico Brut ’17 di Ca del Gè mostra nitidezza e personalità grazie a un ricco corredo aromatico e a una sorprendente verticalità gustativa. I profumi maturi di lieviti e di lamponi anticipano una bocca polposa e dinamica, dettata da un’effervescenza fine e persistente. Il finale è lungo e succoso: un Pinot Nero di classe. Caldamente consigliato per accompagnare un elegante risotto ai porcini.