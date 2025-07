Sparkle amplia la copertura in Grecia: nuovo punto di presenza a Salonicco

Sparkle amplia la copertura in Grecia. Gli ingenti investimenti della società che gestisce i cavi sottomarini garantiscono il collegamento tra varie aree internazionali

Continua l’ampliamento di Sparkle, la società che gestisce i cavi sottomarini internazionali e che Tim ha ceduto alla cordata Mef più Retelit (con il perfezionamento dell’operazione atteso entro l’ultimo trimestre 2025). Il nuovo PoP, Punto di Presenza, è stato stanziato a Salonicco, con l’obiettivo di supportare la sempre più crescente domanda di connettività, questa volta proprio in Grecia, e più in generale in tutta la regione balcanica. Il nuovo PoP garantisce un’amplia copertura e soluzioni di connettività internazionale sicura, e a bassa latenza.

Sparkle, come è stato progettato il nuovo PoP

Il nuovo punto di presenza è situato in un data center neutrale nel nord della Grecia. Garantisce una connettività globale, offrendo servizi di transito IP Tier-1, capacità a operatori sia nazionale che regionali, reti di content delivery e content e application provider.

Un altro aspetto importante è anche quello relativo alla gamma completa di soluzioni IP di cui dispongono ora i clienti nella regione. Nello specifico si fa riferimento ai servizi DDoS Protection, utili per la protezione e la prevenzione di futuri attacchi cyber alle proprie reti.

Tutto ciò è possibile grazie all’infrastruttura che sostiene il PoP. Si tratta di un’infrastruttura proprietaria in fibra ottica di Sparkle. Collega Salonicco a nord con la Bulgaria, a est con Istanbul, a sud con Chania e a ovest con l’Albania.

Sparkle, l’ad Mancuso: la Grecia è un hub strategico

Sparkle, attiva in Grecia, garantisce ai clienti anche un accesso a rotte tramite il sistema di cavi sottomarini Bluemed che uniscono l’Italia con la Francia, la Grecia agli altri paesi che affacciano sul Mediterraneo, e le cui estensioni arrivano fino al Medio Oriente e a Mumbai in India.

L’amministratore delegato di Sparkle Greece, Daniele Mancuso, ha commentato: “Riteniamo che Salonicco sia destinata a diventare un hub commerciale e digitale strategico per i Balcani”, e continua: “Con questo nuovo PoP non solo rafforziamo la nostra presenza nella città, ma rendiamo anche possibile una connettività resiliente e ad alte prestazioni in tutta l’Europa sud-orientale. I nostri continui investimenti in Grecia sono una chiara dimostrazione della nostra visione a lungo termine per la regione”.

Sparkle ha così aperto due PoP a Salonicco e otto in totale in tutta la Grecia. Sono presenti altresì quattro data center tra Atene e Chania.