Scontro Rcs-Blackstone: si chiude la partita sulla sede storica del Corriere della Sera

Il valore della transazione si aggira sui 70 milioni di euro di cui 60 milioni per l’immobile e 10 a compensazione delle spese legali di Blackstone

Trova il suo epilogo lo scontro tra Blackstone e Rcs Mediagroup per la storica sede di via Solferino del Corriere della Sera. L’accordo raggiunto, spiega una nota, “comporta una reciproca rinuncia a tutte le azioni e Rcs ha convenuto di corrispondere un contributo di 10 milioni di euro alle spese sostenute da Blackstone”. Inoltre, il gruppo editoriale (che, oltre al Corriere della Sera, edita anche la Gazzetta dello Sport) acquisterà, al prezzo di 59,9 milioni, la sede storica del Corriere a Via Solferino, escludendo gli altri blocchi del plesso immobiliare ceduto nel 2013. “Accettiamo le decisioni del Tribunale Arbitrale e della Corte d’Appello, che hanno accertato la correttezza dell’operato di Kryalos e Blackstone e l’assenza di illeciti o malafede in relazione all’operazione del 2013”.

L’intesa chiude una disputa arrivata fino alla Camera Arbitrale di Milano – stravinta dal private Usa – e al Tribunale di New York, a 10 giorni dall’appuntamento clou in cui si attendevano le conclusioni della Corte di New York sulla competenza giurisdizionale della causa di risarcimento di Blackstone da mezzo miliardo verso Rcs e Urbano Cairo.

“Rcs prende atto che Blackstone non ha posto in essere alcuna scorrettezza e si rammarica per il disagio causato dalla controversia”, ha commentato il presidente e amministratore delegato di Rcs, Urbano Cairo.

Scontro Rcs-Blackstone: cosa è successo?

Dieci anni fa, il quotidiano e il gruppo editoriale che lo pubblicava versavano in cattive acque, così il palazzo di via Solferino fu messo in vendita e acquistato dal fondo americano nel 2013. “A condizioni svantaggiose”, secondo Urbano Cairo, subentrato alla testa di Rcs qualche anno dopo e deciso a invalidare la vendita.

Seguirono un arbitrato e un procedimento legale intentato dalla nuova Rcs di Cairo. A cui rispose il controricorso di Blackstone negli Stati Uniti. Nel 2018, il fondo americano era in procinto di vendere il palazzo di via Solferino alla compagnia assicurativa Alliance, l’accordo saltò al momento della causa intentata dal Corriere.