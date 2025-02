Sciopero trasporti: stop di 24 ore per bus, metro e tram

Disagi in tutta Italia per lo sciopero del trasporto pubblico del 24 febbraio 2025. Orari, fasce di garanzia e aggiornamenti per Roma, Milano, Torino e Napoli

Oggi, lunedì 24 febbraio 2025, il trasporto pubblico locale sarà fortemente condizionato da uno sciopero nazionale indetto dai sindacati di base. Bus, metro e tram si fermeranno per 24 ore in molte città, con fasce di garanzia per limitare i disagi. Anche il settore aereo è coinvolto, con una protesta di quattro ore che riguarda i lavoratori di EasyJet e Aeroitalia. Sciopero trasporti: ecco le fasce di garanzia nelle principali città Come di consueto, lo sciopero prevede fasce di garanzia con orari diversi a seconda della città: Roma: i mezzi circoleranno regolarmente dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00. Il servizio sarà interrotto nelle altre fasce orarie.

Milano: il servizio sarà garantito fino alle 8:45 e riprenderà tra le 15:00 e le 18:00.

Torino: la metropolitana e il trasporto urbano saranno garantiti dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 15:00.

Napoli: il servizio di bus, tram e filobus sarà attivo dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00. La metropolitana Linea 1 garantirà il servizio nelle stesse fasce orarie. Roma A Roma lo sciopero riguarda i dipendenti di Atac, Cotral e delle società consorziate. L’agitazione era inizialmente prevista senza fasce di garanzia, ma successivamente sono state introdotte per limitare i disagi. Durante lo sciopero non saranno garantiti i servizi di sportello al pubblico e del contact center di Atac. Anche le biglietterie potrebbero rimanere chiuse. Milano L’Atm ha confermato la partecipazione allo sciopero, con la sospensione del servizio dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 a fine giornata. La protesta è motivata dal mancato rinnovo del contratto nazionale degli Autoferrotranvieri per il periodo 2024-2027. Torino A Torino, l’azienda di trasporto GTT ha informato che lo sciopero sarà attivo su tutta la rete urbana e suburbana, con le seguenti fasce garantite: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 15:00. Per il servizio extraurbano, il blocco sarà sospeso dalle 8:00 alle 14:30. Napoli L’ANM ha comunicato che lo sciopero durerà dalle 3:01 del 24 febbraio alle 3:00 del 25 febbraio, con fasce di garanzia al mattino e nel tardo pomeriggio. La metropolitana Linea 1 vedrà l’ultima corsa garantita alle 9:12 da Piscinola e alle 9:07 da Garibaldi, con ripresa del servizio alle 17:00. Le motivazioni della protesta I sindacati hanno proclamato lo sciopero per protestare contro il mancato adeguamento salariale e le condizioni contrattuali del triennio 2024-2026. Inoltre, l’Unione Sindacale di Base (Usb) denuncia la mancanza di sicurezza nei mezzi di trasporto e chiede migliori condizioni di manutenzione per treni, bus e stazioni. Tra le richieste figurano anche un aumento delle retribuzioni e una riduzione dell’orario di lavoro a 32 ore settimanali a parità di stipendio. Come restare informati sullo sciopero Per aggiornamenti in tempo reale, le aziende di trasporto pubblico consigliano di consultare i propri siti web e i canali social ufficiali. I numeri verdi delle aziende di trasporto sono disponibili per ulteriori informazioni. Chi deve spostarsi oggi è invitato a pianificare i propri tragitti tenendo conto delle possibili interruzioni.