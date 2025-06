Russia-Ucraina, come sta andando realmente la guerra e perché Mosca non vuole la pace: lo spiega Fubini del Corriere della Sera

Perché la Russia non vuole fare la pace con l’Ucraina e come sta realmente andando la guerra al di là della propaganda filo-Putin con cui viene spesso raccontata. Con rara chiarezza e altrettanta precisione, corredata da dati e da informazioni inedite, lo ha spiegato l’editoriali sta del Corriere della Sera, Federico Fubini, in un duello televisivo di qualche sera fa con Marco Travaglio, direttore de “Il fatto quotidiano“, nella trasmissione “Otto e mezzo” di Lilli Gruber su La7 e riportato su YouTube, che qui sotto riproduciamo. E’ un documento da non perdere.