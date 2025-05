Rimborso Enel Energia: oltre 5 milioni di euro a 40mila clienti dopo l’intervento dell’Antitrust

L’Antitrust ha chiuso con accettazione degli impegni l’istruttoria su Enel Energia, avviata per una possibile pratica commerciale scorretta nella comunicazione ai clienti del rinnovo delle condizioni economiche di fornitura in scadenza

Enel Energia rimborserà oltre 5 milioni di euro a circa 40mila clienti a seguito della chiusura, con accettazione degli impegni, dell’istruttoria avviata dall’Antitrust per una presunta pratica commerciale scorretta nella comunicazione del rinnovo delle condizioni economiche di fornitura.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha rilevato che le comunicazioni inviate ai clienti, relative alle modifiche contrattuali in vigore dal 1° giugno 2023, non erano sufficientemente chiare da rendere i consumatori consapevoli degli aumenti di prezzo introdotti nei contratti luce e gas. In particolare, per le comunicazioni digitali, la lettera Dem (Direct Email Marketing) poteva essere scambiata per un semplice messaggio promozionale, causando confusione e mancanza di trasparenza sull’effettivo contenuto economico del rinnovo.

Chi riceverà il rimborso Enel Energia e in che modo sarà pagato

Grazie agli impegni assunti da Enel Energia, l’Antitrust ha disposto che la società riconosca misure compensative automatiche a tutti i clienti coinvolti. Il rimborso sarà erogato a chi ha ricevuto via posta la comunicazione di rinnovo (per contratti con condizioni valide da giugno 2023 ad aprile 2024), ma che non risulta essere stata consegnata. Il ristoro sarà riconosciuto anche a chi ha ricevuto la comunicazione online e ha presentato un reclamo a Enel Energia o direttamente all’Antitrust, segnalando la mancanza di chiarezza del messaggio sulle nuove condizioni contrattuali.

Il rimborso interesserà sia i clienti che hanno mantenuto il contratto con Enel Energia, i quali riceveranno un bonus in bolletta, sia coloro che nel frattempo sono passati a un altro fornitore di energia, che riceveranno invece una nota di credito. In entrambi i casi, il rimborso è legato alle modalità e alla trasparenza con cui è stata comunicata la modifica delle tariffe.

Enel Energia: misure per migliorare trasparenza e servizio clienti

Oltre alla compensazione economica, Enel Energia ha assunto precisi impegni per migliorare in futuro la qualità e la trasparenza della propria comunicazione commerciale. Tra questi, l’adozione di un sistema articolato di avvisi e promemoria che prevede l’invio di notifiche attraverso diversi canali, come Sms, email, app, Area Riservata e fattura, così da garantire ai clienti una maggiore consapevolezza delle modifiche contrattuali. L’azienda si è anche impegnata a rivedere la grafica e i contenuti delle comunicazioni Dem, rendendole più chiare e facilmente distinguibili, oltre a potenziare i sistemi informativi e i servizi di assistenza clienti, con particolare attenzione alla gestione dei rinnovi contrattuali.