Ponti scolastici: calendario completo delle festività e giorni di vacanza per l’anno 2025-2026

Il nuovo anno scolastico 2025-2026 è alle porte e, con il ritorno sui banchi, arrivano subito le domande su vacanze, festività e ponti scolastici. Il calendario offre alcune pause interessanti per studenti e famiglie, anche se non tutte le ricorrenze cadranno in giorni favorevoli.
L’Italia è tra i Paesi europei con la chiusura estiva più lunga: circa 13 settimane lontano dai banchi, che però si traducono in un anno con solo due vere interruzioni principali, Natale e, in misura minore, Pasqua, salvo pochi ponti.
Rientro a scuola: chi torna prima e chi chiude dopo
I primi a tornare in classe saranno gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano lunedì 8 settembre 2025. La maggior parte delle regioni inizierà lunedì 15 settembre. Le ultime a riaprire saranno Calabria e Puglia, martedì 16 settembre. Le chiusure finali variano tra il 6 e l’11 giugno 2026, con la Lombardia che chiuderà l’8 giugno.
Vacanze di Natale e Pasqua 2025-2026: tutte le date ufficiali
Le vacanze natalizie 2025-2026 prenderanno il via nella maggior parte delle regioni martedì 23 dicembre, mentre alcune, come Emilia-Romagna, Toscana e Provincia di Bolzano, partiranno mercoledì 24 dicembre. Il rientro è previsto per il 7 gennaio 2026, il giorno successivo all’Epifania (che cadrà di martedì).
La pausa pasquale sarà più breve: Pasqua cade il 5 aprile 2026, con sospensione delle lezioni da giovedì 2 a martedì 7 aprile. Solo a Trento il rientro è posticipato a mercoledì 8 aprile.
Ponti scolastici 2025-2026: quali sono e quando cadono
Sul fronte dei ponti scolastici, le opportunità saranno più limitate. Nessuna pausa extra per Ognissanti (sabato 1° novembre), mentre il ponte dell’Immacolata (lunedì 8 dicembre) garantirà un weekend lungo. A Milano, invece, Sant’Ambrogio cade di domenica e non sarà sfruttabile. Anche la Festa della Liberazione (25 aprile) cade di sabato, mentre la Festa dei Lavoratori (venerdì 1° maggio) e la Festa della Repubblica (martedì 2 giugno) offriranno ponti più lunghi, perfetti per qualche giorno di pausa extra.
A completare il calendario scolastico, si aggiungono le festività locali legate al Santo Patrono, variabili da città a città, e le vacanze di Carnevale, osservate in alcune regioni con giorni di chiusura specifici.
Calendario scolastico 2025-2026: vacanze, ponti e rientro a scuola regione per regione
Di seguito ecco il calendario scolastico 2025-2026 regione per regione:
|Regione/Provincia
|Ritorno a sciola
|Vacanze di Natale
|Vacanze di Carnevale/altre chiusure
|Vacanze di Pasqua
|Altri ponti e festivi locali
|Ultimo giorno di scuola
|Valle d’Aosta
|10 settembre 2025
|23 dic-6 gen
|16-18 feb (vacanze invernali)
|2 – 7 aprile 2026
|Fiera di Sant’Orso (30-31 gen)
|10 giugno (30/6 infanzia)
|Trentino
|10 settembre 2025
|23 dic-6 gen
|16-18 feb (Carnevale/Olimpiadi)
|2 – 7 aprile 2026
|31 ott – 1° nov, 24-25 apr
|10 giugno 2026
|Bolzano
|8 settembre 2025
|22 dic-6 gen
|—–
|2 – 7 aprile 2026
|—–
|16 giugno 2026
|Trento
|10 settembre (2/09 infanzia)
|22 dic-6 gen
|16-18 feb (Carnevale/Olimpiadi)
|3
|31 ott, 1° nov, 24 e 25 apr
|10 giugno (31/07 infanzia)
|Veneto
|10 settembre 2025
|23 dic-6 gen
|16-18 feb (Carnevale)
|2 – 7 aprile 2026
|2 maggio, 1° giugno
|6 giugno (27/6 infanzia)
|Friuli-Venezia Giulia
|11 settembre 2025
|23 dic-6 gen
|16-18 feb (Carnevale)
|2 – 7 aprile 2026
|—–
|9 giugno (27/6 infanzia)
|Piemonte
|10 settembre 2025
|22 dic-6 gen
|14-17 feb (Carnevale)
|2 – 7 aprile 2026
|2 giugno, Santo Patrono
|10 giugno (30/6 infanzia)
|Lombardia
|12 settembre(5/09 infanzia)
|23 dic-6 gen
|Due giorni prima della Quaresima
|3 gg prima + martedì dopo Pasqua
|—–
|8 giugno (30/6 infanzia)
|Liguria
|15 settembre 2025
|22 dic-6 gen
|16-17 feb (Carnevale)
|2 – 6 aprile 2026
|1-2 giugno, Santo Patrono
|11 giugno (30/6 infanzia)
|Emilia-Romagna
|15 settembre 2025
|24 dic-6 gen
|—–
|2 – 7 aprile 2026
|2 novembre
|6 giugno 2026
|Toscana
|15 settembre 2025
|24 dic-6 gen
|—–
|2 – 7 aprile 2026
|—–
|10 giugno (30/6 infanzia)
|Umbria
|15 settembre 2025
|22 dic-6 gen
|—–
|2 – 7 aprile 2026
|2 maggio, 1° giugno
|9 giugno (30/6 infanzia)
|Lazio
|15 settembre 2025
|23 dic-6 gen
|—–
|2 – 7 aprile 2026
|—–
|8 giugno (30/6 infanzia)
|Abruzzo
|15 settembre 2025
|23 dic-6 gen
|—–
|2 – 7 aprile 2026
|—–
|9 giugno (30/6 infanzia)
|Marche
|15 settembre 2025
|23 dic-6 gen
|—–
|2 – 7 aprile 2026
|2 maggio, 1° giugno
|6 giugno (30/6 infanzia)
|Campania
|15 settembre 2025
|23 dic-6 gen
|16-17 feb (Carnevale)
|2 – 7 aprile 2026
|—–
|6 giugno (30/6 infanzia)
|Molise
|15 settembre 2025
|22 dic-6 gen
|16-17 feb (Carnevale)
|2 – 7 aprile 2026
|2 maggio, 1° giugno
|9 giugno (30/6 infanzia)
|Basilicata
|15 settembre 2025
|23 dic-6 gen
|—–
|2 – 7 aprile 2026
|—–
|10 giugno (30/6 infanzia)
|Calabria
|16 settembre 2025
|23 dic-6 gen
|—–
|2 – 7 aprile 2026
|—–
|8 giugno (30/6 infanzia)
|Puglia
|16 settembre 2025
|22 dic-6 gen
|—–
|2 – 8 aprile 2026
|—–
|9 giugno (30/6 infanzia)
|Sicilia
|15 settembre 2025
|23 dic-6 gen
|—–
|2 – 7 aprile 2026
|15 maggio (Festa dell’Autonomia Siciliana)
|9 giugno (30/6 infanzia)
|Sardegna
|15 settembre 2025
|23 dic-6 gen
|17 feb (Carnevale)
|2 – 7 aprile 2026
|28 aprile (Sa Die de sa Sardigna)
|8 giugno (30/6 infanzia)