Ponti scolastici: calendario completo delle festività e giorni di vacanza per l’anno 2025-2026

Il calendario scolastico 2025-2026 include festività che consentono ponti e weekend lunghi, ma alcune ricorrenze cadono di sabato o domenica, limitando le possibilità di giorni liberi extra

Il nuovo anno scolastico 2025-2026 è alle porte e, con il ritorno sui banchi, arrivano subito le domande su vacanze, festività e ponti scolastici. Il calendario offre alcune pause interessanti per studenti e famiglie, anche se non tutte le ricorrenze cadranno in giorni favorevoli.

L’Italia è tra i Paesi europei con la chiusura estiva più lunga: circa 13 settimane lontano dai banchi, che però si traducono in un anno con solo due vere interruzioni principali, Natale e, in misura minore, Pasqua, salvo pochi ponti.

Rientro a scuola: chi torna prima e chi chiude dopo

I primi a tornare in classe saranno gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano lunedì 8 settembre 2025. La maggior parte delle regioni inizierà lunedì 15 settembre. Le ultime a riaprire saranno Calabria e Puglia, martedì 16 settembre. Le chiusure finali variano tra il 6 e l’11 giugno 2026, con la Lombardia che chiuderà l’8 giugno.

Le vacanze natalizie 2025-2026 prenderanno il via nella maggior parte delle regioni martedì 23 dicembre, mentre alcune, come Emilia-Romagna, Toscana e Provincia di Bolzano, partiranno mercoledì 24 dicembre. Il rientro è previsto per il 7 gennaio 2026, il giorno successivo all’Epifania (che cadrà di martedì).

La pausa pasquale sarà più breve: Pasqua cade il 5 aprile 2026, con sospensione delle lezioni da giovedì 2 a martedì 7 aprile. Solo a Trento il rientro è posticipato a mercoledì 8 aprile.

Ponti scolastici 2025-2026: quali sono e quando cadono

Sul fronte dei ponti scolastici, le opportunità saranno più limitate. Nessuna pausa extra per Ognissanti (sabato 1° novembre), mentre il ponte dell’Immacolata (lunedì 8 dicembre) garantirà un weekend lungo. A Milano, invece, Sant’Ambrogio cade di domenica e non sarà sfruttabile. Anche la Festa della Liberazione (25 aprile) cade di sabato, mentre la Festa dei Lavoratori (venerdì 1° maggio) e la Festa della Repubblica (martedì 2 giugno) offriranno ponti più lunghi, perfetti per qualche giorno di pausa extra.

A completare il calendario scolastico, si aggiungono le festività locali legate al Santo Patrono, variabili da città a città, e le vacanze di Carnevale, osservate in alcune regioni con giorni di chiusura specifici.

Calendario scolastico 2025-2026: vacanze, ponti e rientro a scuola regione per regione

Di seguito ecco il calendario scolastico 2025-2026 regione per regione: