Politico.com, il sito americano ai tedeschi di Springer per un miliardo

Il grande editore tedesco Axel Springer si rafforza nell’editoria online acquistando il sito americano di successo Politico.com – L’operazione vale all’incirca un miliardo di dollari

La diversificazione del grande gruppo editoriale tedesco Axel Springer procede a grandi passi e centra un obiettivo ragguardevole per cui era in azione da tempo. I tedeschi hanno acquistato per circa un miliardo di dollari il sito americano di successo Politico.com. Springer era già socio al 50% di Politico.eu.

E’ un’operazione di grande rilievo, una tra le più importanti nell’editoria online dopo la vendita di Huffington. Springer, che possiede giornali di carta di grande successo come la Bild e Die Wielt , aveva in passato già messo le mani sui siti Business Insider (valutato 500 milioni di euro) e Morning Brew, entrambi specializzati nell’informazione finanziaria.