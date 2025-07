Cherry Bank supporta e finanzia il fondo Renaio nel settore idroelettrico

La banca fondata da Giovanni Bossi si conferma partner del percorso di sviluppo delle aziende e in questo caso apre una linea di credito da 8 milioni per Renaio Hydro Italia

Cherry Bank, polo bancario full-service organizzato in due principali aree, Relationship Bank e Corporate & Investment Banking, ha concluso un’importante operazione di finanziamento per sostenere la crescita nel mercato italiano di Renaio Infrastrukturfonds, fondo di investimento alternativo aperto (FIA). La banca guidata da Giovanni Bossi ha erogato due linee di credito per un importo complessivo di 33 milioni di euro a favore di Renaio Hydro Italia S.r.l., società veicolo controllata al 100% da parte di Renaio Infrastrukturfonds.

Le linee di credito sono state utilizzate, assieme all’investimento del fondo pari a circa 8 milioni di euro, per supportare il piano di espansione del fondo nel settore idroelettrico tramite l’acquisto di due impianti idroelettrici che hanno una capacità installata complessiva pari a 6,1 MW. Peraltro il settore ha registrato una significativa ripresa nel 2024, raggiungendo un volume complessivo di 52,1 TWh (+30,4% rispetto al 2023). Il finanziamento è assistito dalla garanzia SACE Growth e una linea di credito è stata impiegata per il rifinanziamento dell’esposizione finanziaria di Renaio Hydro Italia.

La strutturazione e la sottoscrizione del finanziamento a Renaio Hydro è stata realizzata dall’Area Corporate and Investment Banking – CIB di Cherry Bank, con il contributo di tutte le strutture centrali dell’Istituto. Si tratta di un’operazione complessa, con la quale l’istituto veneto conferma il proprio ruolo di partner finanziario che affianca le aziende che vogliono potenziare il proprio percorso di crescita. “La banca è impegnata nel supporto delle realtà con visione strategica e in questo modo contribuisce al rafforzamento e alla modernizzazione di settori strategici per l’economia nazionale”, spiega una nota.

“Siamo orgogliosi – ha commentato l’Ad Giovanni Bossi – di aver affiancato un player internazionale come Renaio Infrastrukturfonds in un’operazione che unisce crescita industriale e transizione energetica. Questo finanziamento, articolato e strategicamente strutturato, conferma la capacità di Cherry Bank di interpretare con competenza e visione le esigenze di investimento di lungo periodo, contribuendo allo sviluppo di asset sostenibili e alla modernizzazione dell’infrastruttura energetica del Paese. Continuiamo a essere un partner solido per chi investe in Italia con ambizione e prospettiva”.