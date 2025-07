Borsa oggi 18 luglio: Milano la migliore con Iveco. Gas e petrolio in rialzo dopo nuove sanzioni Ue alla Russia – DIRETTA

Le Borse europee sperano in un accordo Usa-Ue sul fronte commerciale. A Milano giù Stellantis dopo la conferma di Filosa in assemblea, si impenna Iveco su rumors vendita da parte di Exor. Gas e petrolio in rialzo dopo nuove sanzioni Ue alla Russia –

Borse europee chiudono caute. Gli investitori, oltre a sperare in un accordo Usa-Ue sul fronte commerciale, seguono con attenzione la stagione delle trimestrali, che sta offrendo sorprese positive. Ieri i colossi Pepsico e Tmsc hanno battuto le attese degli analisti. Anche l’economia Usa è solida: proprio ieri è emerso che a giugno le vendite al dettaglio, vero motore dell’economia, sono migliorate dello 0,6%, oltre le previsioni degli economisti. A fine seduta Francoforte, Parigi, Londra, Madrid e Amsterdam chiudono tutte intorno alla parità. Gas e petrolio in rialzo dopo le nuove sanzioni Ue alla Russia

LEGGI ANCHE Investitori soddisfatti per la tenuta dell’economia Usa di G. Bruschi

Bene la Borsa di Milano, la migliore del vecchio continente che chiude in rialzo dello 0,46% Il Ftse Mib, però, sta attraversando giornate interlocutorie: il tono dei mercati rimane attendista e caratterizzato da una crescente selettività da parte degli investitori. La sensazione è che il mercato stia aspettando nuovi driver e nuovi motivi per prendere una direzione chiara, magari sotto forma di risultati societari solidi o di indicazioni più chiare da parte della Bce.

Buona intonazione per i settori industriali e finanziari e bene Leonardo. Sul Ftse Mib vola Iveco. Secondo Reuters, Exor sarebbe in trattative per una possibile cessione della società. Tra i potenziali acquirenti ci sarebbe il colosso indiano Tata Motors.



Si mette invece in evidenza Stellantis come titolo in rosso (con volumi elevati). Si è trattato di una settimana molto difficile per il settore Automotive (con il crollo di Renault causato dal taglio della guidance), stanno arrivando anche alcuni segnali di calo delle prospettive e calo delle stime per il settore che potrebbe essere anche meno generoso con i propri azionisti. Meglio invece il settore Lusso con Moncler tonica in apertura, ma che deve ancora recuperare completamente i prezzi di inizio anno. Caute Unicredit e Banco Bpm con un’ops appesa alla Consob e alle scelte dell’amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel.