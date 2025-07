Global South Innovation 2025: in Calabria summit internazionale per una “innovazione armonica” con l’occhio al Mediterraneo

Si è concluso in Calabria il Global South Innovation 2025, un summit con diversi giorni di incontri e confronti organizzato da Entopan, realtà fondata da Francesco Cicione che opera per favorire un approccio integrato e multidisciplinare ai temi dell’innovazione territoriale, sociale, tecnologica e digitale con un metodo transdisciplinare in una prospettiva Mediterranea

Nel suo 25° anno di attività Entopan (realtà fondata e presieduta da Francesco Cicione che integra innovazione in grado di progettare e realizzare percorsi di accelerazione e integrazione per Startup, Imprese e Organizzazioni Sociali, attraverso modelli di Open Innovation e Digital Transformation) porta la Calabria al centro dell’Innovazione. Un programma di tre giorni di incontri, dibattiti, workshop con un numero di partecipanti, tra cui istituzioni pubbliche e private, ma soprattutto persone e professionisti di ogni ambito che hanno potuto offrire significativi contributi sul tema dell’Innovazione sotto un profilo di sviluppo che combina il progresso tecnologico con valori etici, sociali, ambientali e culturali. La visione che viene offerta è decisamente unica, capace di intrecciare sapere umanistico, progresso tecnologico e responsabilità ambientale, ispirandosi profondamente alla sapienza magnogreca e alla cultura mediterranea.

Dopo i saluti istituzionali di diverse autorità e figure istituzionali del primo giorno tra cui: Antonio Tajani, Paolo Gentiloni, Roberto Occhiuto, Francesco Profumo, Enrico Giovannini ma anche tanti altri come, Santo Versace e Alessandro Bevitori, le successive giornate sono state un susseguirsi di interventi di grande rilievo che hanno coinvolto in una “full immersion” tutti gli ospiti presenti.

“Propongo oggi, in questo contesto, di lavorare alla creazione di una Mediterranean Innovation Alliance, una rete tra attori pubblici e privati del Sud Italia e dei Paesi del Global South, capace di attrarre progetti comuni, “Erasmus imprenditoriali”, fondi condivisi, scambi di competenze.” Francesco Profumo

La prima sessione è stata dedicata ai scenari geostrategici e geopolitici, con un intervento di Lucio Caracciolo e un susseguirsi di interventi a cura di diversi specialisti. Il secondo giorno sono andati in scena diversi temi che hanno voluto evidenziare gli attuali e possibili scenari futuri tra cui: Venture Capital, Ecosistemi e le politiche pubbliche per la competitiità ed una innovazione sostenibile. Lavori conclusi da Pasqualino Scaramuzzino, Presidente di Harmonic Innovation Group. Non meno interessante la seconda giornata di lavori dove gli scenari affrontati sono stati di varia natura da quelli infrastrutturali, ambientali fino a quelli digitali, culturali e creativi.

Firma di un importante protocollo d’Intesa fra Entopan e UNIMED

Inoltre, è stata posta un’altra pietra miliare che consentirà ad Entopan e Harmonic Innovatio Group di entrare nel mondo accademico, con la firma del Protocollo di Intesa con UNIMED (Universities Network for intercultural dialogue and international cooperation). Nel contempo, sempre all’interno del summit si sono svolti, in un susseguirsi di tavoli di co-design, lavori da parte di persone impegnate ad analizzare e sviluppare possibili programmi di coinvolgimento fra diverse esperienze innovative e tecnologiche che al termine dell’evento hanno potuto riportare al pubblico le diverse esperienze e probabili applicazioni. Di significativa importanza la partecipazione istituzionale alla giornata conclusiva con l’intervento di WandaFerro, sottosegretaria al Ministero dell’Interno e le conclusioni di Paolo Gentiloni, già Presidente del Consiglio e attuale co-presidente della Task Force ONU sul debito.

“Francesco Cicione era visionario già 25 anni fa e queste giornate dimostrano che è stato capace di far camminare le sue visioni. Il fatto che questo tipo di operazione di grande modernità si faccia qui, al Sud in Calabria, ha un valore straordinario.” Paolo Gentiloni

Il successo di Global South Innovation 2025 ha visto la partecipazione di oltre 100 relatori e 2000 partecipanti

Francesco Cicione ha ricordato come il percorso di Global South Innovation continuerà e si rinnoverà con questo appello rivolto alla platea: “camminare assieme”, citando Robert Frost, ha ricordato che «abbiamo promesse da mantenere e miglia da percorrere prima di dormire».

“Quanto accaduto in questi giorni è la prova che al Sud non è solo possibile restare, ma è anche possibile attrarre per realizzare una visione etica e umanistica dell’innovazione, che sentiamo come un obbligo culturale e sociale.” Francesco Cicione

Cos’è l’Innovazione Armonica proposta da Entopan

È paradigma che guida tutte le attività di Entpoan e dell’Intero Harmonic Innovation Ecosystem. Integra scienza e umanesimo, tecnologia e valori con un preciso obiettivo di orientare l’innovazione verso il bene comune e la promozione della persona avendo a cuore la crescita di tutti gli stakeholder. Ed è in questo modello che etica e sostenibilità costituiscono i principi strutturali dentro ad un processo di valore condiviso.

I partner che hanno accompagnato questo partner progetto: main partner dell’evento sono Harmonic Innovation Group; organizing partner: Impatta; alliance partner: Deloitte; partner strategici :Tech4You e Ferraro Spa; focus partner: eFM e EBRAINS-Italy; partner ufficiali: ClusterCHICO BiG Academy, Fondo Pensione Fon.Te. ; social partner: Fondazione Santo Versace Ente filantropico, Regala un Albero Italia e EcosistemaFuturo.