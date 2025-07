Unicredit, agli Euromoney Awards 2025 nominata “migliore banca d’Europa e d’Italia”

Unicredit è la Migliore Banca d’Europa e la Migliore Banca d’Italia: i titoli sono stati ricevuti a Londra agli Euromoney Awards 2025. Orcel: “Onorati di ricevere questi premi”

È il quarto anno di fila che Unicredit viene nominata agli Euromoney Awards 2025. Tra le varie nomine ricevute figurano: migliore banca d’Europa, e migliore banca d’Europa per Piccole e medie imprese; migliore banca in Italia per il quarto anno consecutivo; migliore banca in Bosnia-Erzegovina, Croazia e Romania; migliore banca per Esg sia in Italia sia in Europa. In totale Unicredit si è aggiudicata quindici riconoscimenti in tutta Europa. Il gruppo bancario è stato fautore di importanti trasformazioni, attenzione alle tematiche ambientali e gli è stato riconosciuto il grande impegno rivolto ai clienti Pmi, dove Unicredit serve più di 2 milioni di clienti Pmi e 15 milioni di clienti retail in tredici paesi dell’Unione Europea.

Unicredit, agli Euromoney Awards 2025 riconosciuti i risultati

Unicredit si aggiudica il titolo di migliore banca d’Europa 2025. Complici i grandi risultati ottenuti dal gruppo bancario a guida di Andrea Orcel, amministratore delegato dal 2021, succeduto a Jean Pierre Mustier. Nello specifico, si fa riferimento ai risultati ottenuti da Unicredit nel 2024, in seguito al grande piano di trasformazione industriale “Unicredit Unlocked”. È stato inoltre valorizzato il riconoscimento come Migliore Banca in Italia per il quarto anno consecutivo. La banca ha ottenuto grandi apprezzamenti per l’impegno dimostrato alle tematiche ambientali, sociali e di governance (Esg). Pertanto le è stato assegnato anche il titolo di Migliore Banca per Esg nella Cee e Miglior Banca per Esg in Italia.

Unicredit, Orcel: “Onorati di ricevere questi premi”

Il Ceo Orcel ha commentato i diversi riconoscimenti ricevuti, affermando in una nota: “Siamo davvero onorati di ricevere questi premi, che sottolineano i notevoli risultati della nostra banca e la costante dedizione di tutte le nostre persone alla nostra missione: essere la banca del futuro dell’Europa. Sono estremamente orgoglioso che siamo stati riconosciuti anche come la migliore banca in Italia per il quarto anno consecutivo, a dimostrazione del nostro impegno e della nostra dedizione verso il Paese in cui abbiamo sede. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a tutti i membri del team in tutta Europa, il cui duro lavoro e impegno hanno reso possibili questi traguardi”.

UniCredit, negli ultimi anni, ha subito una profonda trasformazione culturale, industriale e finanziaria che l’ha portata ad ottenere grandi risultati. Nel primo trimestre di quest’anno, è stato registrato il miglior trimestre di crescita profittevole, caratterizzato da un utile netto da record rispetto agli anni passati e da una crescita del capitale.