Pane: la riscoperta con il Lockdown, dove trovare i migliori d’Italia

Con la pandemia gli italiani hanno riscoperto la passione per il pane e per i prodotti da forno. La Guida Pane&Panettieri d’Italia del Gambero Rosso premia i migliori prodotti artigianali. La Lombardia guida la classifica delle regioni a più alto tasso di qualità ( il podio è appannaggio del Nord) . Il Lazio in quinta posizione

Dove andare per assaggiare il miglior pane dell’anno? A Frosinone per conoscere il Pane al cioccolato fondente fatto da Roberta Pezzella, di Pezz de Pane. E per gustare la migliore espressione di Pane e territorio? Bisogna spostarsi in Sardegna a Oliena in provincia di Nuoro dove Mario Rubanu nella sua Tundu, iccola Panetteria Artigiana a conduzione familiare, lavora per conservare e consolidare l’antica tradizione del Pane Carasau.

E per verificare l’arte del Panettiere emergente dell’anno? Ci si deve spostare a Bojano in provincia di Campobasso dove Stefano Priolo, del Panificio casa Priolo ha ereditato e porta avanti con successo una tradizione di famiglia che risale al 1900.

E’ il momento d’oro dei panifici e dei forni artigianali. La pandemia ha rinverdito nelle case degli italiani la passione per il pamne e per i prodotti da forno e in tutta Italia ne sono stati aperti di nuovi

I migliori 50 sono stati ora premiati dalla Guida del Gambero Rosso Pane&Panettieri d’Italia 2022 giunta alla sua terza edizione, sono quelli che hanno ottenuto il massimo punteggio dei Tre Pani. La Lombardia è al vertice con 8 panifici premiati seguono il Piemonte, il Veneto, l’Emilia-Romagna e il Lazio con 6; la Sicilia con 4; Puglia con 3; Toscana, e Campania con 2; Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Basilicata e Sardegna con 1.

La Guida realizzata in collaborazione con Petra-Molino Quaglia descrive uno scenario di assoluto rispetto del settore: nascita di forni diffusi, forni con negozi virtuali, bakery di ultima generazione con bistrot e caffetteria annessi. “Un’attenzione rinnovata intorno al pane, nuova frontiera del gusto. Una crescita che è stata possibile grazie al contributo di tanti professionisti che, costretti dalle circostanze ad interrompere o comunque a ridurre drasticamente le attività, hanno impiegato le loro energie sulla panificazione. Sono infatti nati laboratori paralleli che hanno avuto una duplice funzione: da un lato, hanno salvato posti di lavoro, dall’altro, hanno aperto nuove prospettive, stimolando lo sviluppo del settore in cui i giovani sono sempre più protagonisti. Il pane diventa sempre più un prodotto da tutelare con un’attenzione rigorosa alla scelta delle materie prime, dalle farine al lievito: un pane sempre più etico e sostenibile, come vorremmo che fosse il futuro verso il quale ci incamminiamo”.

Anche per questa terza edizione della guida Pane & Panettieri 2022, Gambero Rosso è stata supportata da Petra-Molino Quaglia, azienda leader nella produzione di farine di grano tenero ad alta qualità. Una partnership che prosegue con il nuovo corso professionale della Gambero Rosso Academy “Professione Panettiere” pensato per formare i futuri professionisti della panificazione, capaci di operare sia nell’ambito della produzione artigianale che industriale presso le sedi di Gambero Rosso Accademy di Torino (avvio 6 settembre) e Roma (avvio 25 ottobre).