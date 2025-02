Otb di Renzo Rosso rafforza la sua leadership: Serge Brunschwig nuovo ceo di Jil Sander

Otb annuncia la nomina di Serge Brunschwig come Ceo di Jil Sander e Chief Strategy Officer del gruppo. Un profilo di alto livello per rafforzare la crescita del marchio e dell’intero gruppo fondato da Renzo Rosso

Il Gruppo Otb, fondato da Renzo Rosso e oggi punto di riferimento nel panorama internazionale della moda, consolida la sua crescita con la nomina di Serge Brunschwig come Ceo di Jil Sander e Chief Strategy Officer del gruppo. A partire dal 5 febbraio 2025, Brunschwig riporterà direttamente al Ceo di Otb, Ubaldo Minelli, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il posizionamento di Jil Sander e contribuire alla definizione di strategie di crescita più ambiziose per l’intero gruppo.

“Siamo felici di accogliere Serge Brunschwig nel nostro Gruppo. Nel suo ruolo di Ceo di Jil Sander, Serge avrà l’obiettivo di elevare ulteriormente il posizionamento di questo marchio dal potenziale inestimabile, guidandone con cura e lungimiranza il percorso di sviluppo. Grazie alla sua esperienza e visione internazionale, contribuirà alla definizione di un percorso strategico ancora più ambizioso per OTB” ha dichiarato Ubaldo Minelli, Ceo del Gruppo OTB.

Brunschwig: un profilo di alto livello per Otb

Con oltre trent’anni di esperienza nel settore del lusso, Serge Brunschwig porta in Otb un bagaglio manageriale di primo piano. Entrato in Lvmh nel 1995, ha ricoperto ruoli di rilievo in marchi prestigiosi come Fendi, Dior Homme, Christian Dior Couture e Céline, oltre a incarichi strategici in Louis Vuitton e Sephora. Laureato all’École Polytechnique, all’École Nationale Supérieure des Télécommunications e a Sciences Po di Parigi, prenderà il posto di Ubaldo Minelli, che dal 2018 ha guidato Jil Sander, contribuendo alla crescita e al consolidamento del marchio all’interno del gruppo.

Otb: un gruppo in espansione

Otb continua a crescere. Nel 2023 il Gruppo ha registrato un fatturato di 1,9 miliardi di euro, con un incremento del 33,8% nel canale diretto e una rete di 610 boutique monomarca nel mondo. Tra i suoi marchi, Jil Sander, guidato creativamente da Luke e Lucie Meier, ha segnato una crescita del 17,3% nello stesso periodo.

Il gruppo vanta un portafoglio di brand di prestigio, tra cui Diesel, Maison Margiela, Marni e Viktor&Rolf, oltre a una partecipazione in Amiri. A supporto delle sue attività, Otb può contare su Staff International e Brave Kid, specializzate nella produzione e distribuzione per diverse maison.