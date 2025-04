OlivitalyMed: Il mondo dell’Extravergine Mediterraneo tra innovazione, salute, oleoturismo a confronto nel Castello di Rocca Cilento

OlivitalyMed, tre giorni di convegni, masterclass e confronti il 26, 27, 28 aprile alla scoperta delle cultivar e dei territori che raccontano il patrimonio olivicolo italiano e del Mediterraneo.

Oltre 75 aziende che rappresentano le migliori produzioni EVO del nostro Paese nel Cilento, culla della dieta Mediterranea ma anche aziende provenienti dalla Croazia, Grecia, Spagna, Marocco e Portogallo daranno vita dal 26 al 28 aprile a OlivitalyMed, la manifestazione che celebra il meglio dell’Extravergine con tre giorni di masterclass e incontri incastonati nella cornice unica del Castello di Rocca Cilento (Lustra-Salerno), una delle location più suggestive di questa terra delineando un percorso alla scoperta delle cultivar e dei territori che raccontano il patrimonio olivicolo italiano e del Mediterraneo.

“Con questa seconda edizione prosegue la nostra missione – spiega la famiglia Sgueglia, organizzatrice della manifestazione – ovvero quella di valorizzare le migliori produzioni EVO del nostro Paese proprio in Cilento, culla della dieta Mediterranea: non solo un modello alimentare, ma un modo di pensare e di vivere. A OlivitalyMed produttori, appassionati ed esperti del settore s’incontrano per celebrare l’Extravergine, caposaldo delle nostre tavole tanto per la sua importanza nell’alimentazione quanto per la cultura e le origini della nostra civiltà. Tutto questo coniugando storia, scienza e momenti di business e approfondendo i temi più interessanti del settore come l’oleoturismo, l’abbinamento a tavola e l’EVO come motore di sviluppo territoriale”.

Oltre alle aziende private, importante presenza della Regione Basilicata e della Regione Calabria, quest’ultima con l’Elaioteca regionale e il Consorzio IGP Calabria, con una selezione nel suo complesso di circa 20 etichette. Presenti, inoltre, le comunità emblematiche: due dalla Croazia e un rappresentante a testa per Grecia, Spagna, Marocco e Portogallo, presenza che sottolinea il respiro sempre più internazionale della manifestazione. E che conferma come, dopo un solo anno di storia, OlivitalyMed sia ormai riconosciuto come fondamentale momento di incontro dalle associazioni di settore, regionali e nazionali, e da tutti i player del comparto.

Ricco di contenuti il programma che, parallelamente ai banchi d’assaggio, permetterà ai visitatori di approfondire l’Extravergine in ogni sua sfaccettatura, dalle questioni più attuali alle sfide future.

Il Programma:

Sabato 26 aprile

10:00 Apertura marketplace

10:30 Degustazione “Olio e Pizza tra cultura, tradizione e innovazione” a cura di Associazione Pizzaiuoli Napoletani

10:45 Saluti Famiglia Sgueglia, Luigi Guerra – Sindaco di Lustra, saluti istituzionali Regione Calabria, Istituzioni e Organizzazioni Professionali

11:30 Convegno “Oleoturismo, sviluppo locale, tutela del paesaggio, accoglienza e turismo” con Tommaso Pellegrino – Consigliere Regionale, Michele Sonnessa – Presidente Città dell’Olio, Luca Martuscelli – Vicepresidente Università dei Sapori, Maurizio Bartolini – Giardiniere Parco Archeologico di Pompei, Salvatore Ciardiello – Presidente Copagri Campania, Flora Della Valle – Promozione e Valorizzazione Regione Campania. Conclusione: Nicola Caputo Assessore Agricoltura Regione Campania. Modera: Marianna Ferri – Ufficio Stampa Regione Campania

12:00 Masterclass premio Extrabio per gli oli 2025 Biologici della Campania

13:00 Lunch Break Olivitalymed Food Experience

14:15 Premio Stefano Sgueglia, consegna del premio OlivitalyMed 2025

14:30 “La visione di Stefano Sgueglia…” a cura del Maestro Peppe Vessicchio

“L’indulgenza dell’olivo Evo e l’amarezza dell’olio” a cura del Maestro Peppe Vessicchio e del Prof. Michele Scognamiglio

Convegno Scientifico, Olio Extravergine d’Oliva, la parola alla scienza:

– Per non perdere la memoria, una suggestiva storia abruzzese, Camillo Zulli – Dottore in Scienza Agraria e Direttore Azienda Olearia e Bio Cantina Orsogna

– Olio extravergine d’oliva Qualità e Tipicità, Prof. Raffaele Sacchi – Scienze e Tecnologie Alimentari Università Federico II

– Olio extravergine d’oliva in Dermocosmesi, Dr. Vincenzo Pellegrino – Dermatologia Università Vanvitelli

– Break Tasting: Focus on the Topic

– Olio extravergine d’oliva e patologia oncologica, Prof. Gino Leo – Direttore UOC ASL NA3 SUD

– Olio extravergine d’oliva, l’unico grasso che nutre, protegge e cura, Prof. Michele Scognamiglio – Specialista in Scienza dell’Alimentazione, Biochimica e Patologia Clinica. Introduce e modera: Mariarita Grieco – Direttore Rai Offerta Estero

15:00 Masterclass “Gli Oli del Cilento”

17:00 Masterclass “Gli Oli della Calabria”

18:00 Tavola rotonda “Il Cilento e le filiere olivicole”

Saluti: Fabrizio Marzano – Presidente Confagricoltura Campania, Antonio Costantino – Presidente Confagricoltura Salerno.m, Interventi: Emilio Conti – Consorzio Olio Dop Cilento, Giovanni Giugliano – Confagriolio, Antonello Di Gregorio – Presidente Coop. Nuovo Cilento. Conclusioni: Franco Picarone – Presidente Commissione Bilancio Regione Campania, Nicola Caputo – Assessore Politiche Agricole Regione Campania. Modera: Dante Stefano Del Vecchio

Domenica 27 aprile

10:00 Apertura stand

11:00 Convegno “Tendenze e mercato dell’Olio EVO tra innovazione e identità dei territori del mediterraneo”

Marco Oreggia – Curatore Guida “Flos Olei”, Giorgio Franci – Olivicoltore, Nicolangelo Marsicani – Associazione “Oleum”. Modera: Stefano Carboni

11:30 Masterclass “Gli oli extra bio” a cura di Maria Luisa Ambrosino

12:00 “OIL LOC”, Brunch sul Rivellino

15:30 Incontro “Le radici della Dieta Mediterranea e le comunità emblematiche nei luoghi dei “centenari”, Stefano Pisani con i rappresentanti delle comunità. Marocco, Portogallo, Grecia, Croazia e Spagna

16:00 Masterclass Franci vs Casa da Hualdo, a cura di Sabrina Pupillo e Michele Siniscalchi Montereale con la partecipazione di Giorgio Franci

16:30 Convegno “Olio Campania IGP, una denominazione di valore e tracciabilità in blockchain con il Progetto EVOLIO”

Raffaele Amore – Presidente Comitato Igp Campania, Guglielmo Pulcini – Responsabile comunicazione Progetto Evoolio, Nicola Ciarleglio – Comitato Sorveglianza Psr Campania, Antonio Coronato – Responsabile tecnico scientifico Evoolio, Pino Coletti – Ceo Authentico. Modera: Dante Stefano Del Vecchio

17:00 Seminario e degustazione “Cucina di mare e olio nella dieta mediterranea”

Lunedì 28 aprile

10:00 Apertura stand

10:30 Seminario didattico “L’olio Evo, dalla bellezza del paesaggio alla sua bontà a tavola” storia e cultura di un prodotto dell’antichità”, a cura dell’Associazione Verace Pizza Napoletana, dedicato agli studenti scuole superiori11:00 Convegno “La carta degli oli e olive da tavola tra pizza e cucina”Paolo Barrale – Chef “Aria Restaurant” – Napoli, Vincenzo Carola Chef Ristorante Vecchio Saracino – Agropoli (SA), Gino Catania – Presidente Consorzio di Tutela Nocellara dell’Etna, Gianluca Pirro – Presidente Associazione Pizzaiuoli Napoletana, Antonio Pace – Associazione Verace Pizza Napoletana, Angelo Lo Conte – Slow Food Campania Modera: Stefano Carboni12:00 Seminario e degustazione “Cucina di mare e olio nella dieta mediterranea”13:30 Seminario degustazione con l’Associazione Verace Pizza Napoletana– Incontro con la stampa e operatori internazionali

Partner istituzionale della manifestazione è l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania. Grazie alla collaborazione con Scabec Spa, anche in questo 2025 OlivitalyMed rientra nel circuito Campania Artecard. L’evento ha il patrocinio di: Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Comune di Lustra, Associazione Nazionale Città dell’Olio, Slow Food Campania, nonché il sostegno delle principali associazioni di categoria quali Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Cia, ANFO (Associazione Nazionale Frantoi Oleari), Oleum (Associazione Professionale Internazionale Assaggiatori Olio d’Oliva).