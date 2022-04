Olio Extravergine: la Toscana imbattibile, è la regione a più alto tasso di qualità

482 le aziende nella Guida degli Oli del Gambero Rosso. 861 oli extravergine al top nazionale . I migliori oli che hanno ottenuto i premi speciali

Con 43 aziende premiate con le Tre foglie, massimo riconoscimento della Guida Oli d’Italia del Gambero Rosso, la Toscana conferma la regione italiana con la più grande concentrazione di olio extravergine d’oliva di qualità anche se l’anno passato ha dovuto registrare un calo di circa il 40% rispetto alla scorsa campagna olearia, passando da 20mila a poco più di 12mila tonnellate. In saldissima posizione con 42 riconoscimenti si colloca la Puglia alla quale si deve il merito di aver trainato la ripresa produttiva della Penisola con oltre 160mila tonnellate, anche se il +38%, rispetto alla scorsa e deludente annata, non ha soddisfatto i produttori. Terza classificata ma a molte distanze si colloca quindi la Sicilia che con 40mila tonnellate ha registrato un significativo incremento del 30% rispetto all’annata 2020/2021e che porta a casa 20 premi confermandosi come una delle regioni olivicole più importanti in Europa con ampi margini di espansione sul mercato italiano ed estero.

Complessivamente sono 482 le aziende presenti nella Guida degli Oli del Gambero Rosso con 861 oli extravergine di altissima qualità di cui 217 premiate con le Tre Foglie e 271 con le Due Foglie Rosse, ovvero le etichette che sono sulla soglia della perfezione.

26 i premi speciali assegnati dai giudici della Guida e 29 le aziende che hanno ricevuto La Stella, il simbolo assegnato ai produttori premiati con le Tre Foglie per 10 anni

Novità di quest’anno è stata la presentazione a stampa e operatori di settore della “Community dell’Extravergine”, pensata e realizzata per mettere in rete i produttori, gli operatori dell’enogastronomia, gli appassionati e i consumatori per stimolarli a un confronto diretto e costante tra loro. Un passo importante, per aumentare consapevolezza e conoscenze, aprire nuove prospettive di mercato, puntare sempre più sulla qualità delle produzioni, sulle orme di ciò che è già stato fatto dal mondo del vino. Durante l’evento è stato inoltre presentato l’Extravergine Tour del Gambero Rosso, un giro d’Italia dei migliori extravergine. Per tutto il mese di maggio, grazie al coinvolgimento delle Gambero Rosso Academy, una serie di iniziative e appuntamenti valorizzeranno le migliori etichette dell’evo italiano a Torino, Milano, Roma, Napoli, Lecce e Palermo. Inoltre, in ognuna delle 6 città sarà possibile degustare e scoprire i protagonisti di questo tour esclusivo in enoteche, gastronomie, bar, ristoranti e pizzerie.

Le Tre Foglie 2022

Toscana: 43

Puglia: 42

Sicilia: 20

Umbria: 19

Calabria: 17

Abruzzo: 15

Lazio: 14

Campania: 13

Marche: 8

Emilia-Romagna: 6

Sardegna: 6

Liguria: 4

Molise: 4

Basilicata: 3

Trentino: 2

Veneto: 1

Premi speciali

AZIENDA DELL’ANNO

Ursini (Abruzzo)

De Carlo (Puglia)

FRANTOIO DELL’ANNO

Cutrera (Sicilia)

Marsicani (Campania)

OLIVICOLTRICE DELL’ANNO

Antonella Titone (Sicilia)

NOVITÀ DELL’ANNO

Alba (Molise)

Podere Il Montaleo (Toscana)

MIGLIOR FRUTTATO LEGGERO

F.lli Pinna – Denocciolato Monocultivar Bosana (Sardegna)

MIGLIOR FRUTTATO MEDIO

Tenute Cristiano – Monocultivar Carolea Bio (Calabria)

MIGLIOR FRUTTATO INTENSO

Fattoria Ambrosio – Crux Monocultivar Coratina Bio (Campania)

MIGLIOR BIOLOGICO

Tenute Librandi Pasquale – Monocultivar Nocellara del Belice Bio (Calabria)

Allegretti – Monocultivar Coratina Bio (Puglia)

MIGLIOR MONOCULTIVAR

Loreti – Sesto Monocultivar Nostrale di Rigali (Umbria)

Angelo Oliverio – Jannìa Monocultivar Pennulara (Calabria)

MIGLIOR BLEND

Quattrociocchi – Superbo Bio (Lazio)

MIGLIOR DOP

I Tattoli – Dop Chianti Classico (Toscana)

CAB Terra di Brisighella – Brisighello Dop Brisighella Monocultivar Nostrana di Brisighella (Emilia-Romagna)

MIGLIOR QUALITÀ/PREZZO

Adriatica Vivai Profumi di Castro – Affiorato Bio (Puglia)

PREMIO OLIO E VINO

Montecappone (Marche)

Torre a Oriente (Campania)

Elena Fucci (Basilicata)

PREMIO OLIO E TURISMO

Mannelli (Umbria)

Masseria Il Frantoio (Puglia)

MIGLIOR IGP TOSCANO

in collaborazione con

Frantoio di Santa Tea – Gonnelli 1585

Dievole

Scovaventi

Premi La Stella alle aziende che per dieci e più anni hanno ottenuto le Tre Foglie

LIGURIA

Belfiore

Paolo Cassini

Domenico Ruffino

TRENTINO ALTO ADIGE

Oliocru

Frantoio Di Riva

EMILIA-ROMAGNA

Tenuta Pennita

TOSCANA

Frantoio Franci

Podere Grassi

Pruneti

Fattoria Ramerino

MARCHE

Conventino Monteciccardo

UMBRIA

Decimi

Frantoio Gaudenzi

Marfuga

Viola

LAZIO

Americo Quattrociocchi

ABRUZZO

Tommaso Masciantonio Trappeto Di Caprafico

Frantoio Mercurius

La Selvotta

CAMPANIA

Madonna Dell’olivo

PUGLIA

De Carlo

Fratelli Ferrara

Olio Intini

Sabino Leone

Olearia Schiralli

CALABRIA

Tenute Librandi Pasquale

SICILIA

Frantoi Cutrera

Terraliva

Titone

“Nel pubblicare la 12esima edizione della guida «Oli d’Italia» abbiamo riscontrato con piacere il sempre maggiore adeguamento di prezzi per gli oli di altissima qualità, nonostante le difficoltà del periodo.” Dichiara Paolo Cuccia, Presidente di Gambero Rosso. “Ciò è indubbiamente dovuto dalla bravura degli agricoltori e siamo soddisfatti di contribuire con la nostra pubblicazione e le nostre iniziative alla crescita di marginalità di queste aziende eccellenti e alla spinta necessaria sui mercati esteri e su quello italiano.”

“Continua il nostro impegno nel supporto ai produttori che con grande abilità esaltano i prodotti della nostra terra, trasformandoli in eccellenze riconosciute e riconoscibili in tutto il mondo” continua l’Amministratore Delegato Luigi Salerno “Come Gambero Rosso siamo in grado di creare valore e connessione tra produttori, trade, consumatori e protagonisti su scala nazionale e globale: una grande community come quella dell’Extravergine presentata oggi.”