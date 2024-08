Notte Bianca sotto le Stelle: caccia al tesoro alla Fattoria dei Barbi, alla ricerca del brunello

Mercoledì 14 agosto in occasione dell’iniziativa annuale Calici di Stelle del Movimento turismo del vino cena monocolore, dal dress code al menù, e visite itineranti a lume di candela nelle cantine storiche

Calici di vino, caccia al tesoro, visite guidate alla cantina storica, musica dal vivo e una cena in total white a lume di candela sotto il firmamento. Torna mercoledì 14 agosto il tradizionale appuntamento dell’estate, la Notte Bianca sotto le Stelle alla Fattoria dei Barbi, l’evento serale – e su prenotazione – all’insegna di una suggestiva cena monocolore, dal dress code al menù, candele e atmosfera, immancabili calici di vini della Fattoria dei Barbi, musica dal vivo, una caccia al tesoro tra gli alberi secolari e visite itineranti a lume di candela alla Cantina Storica.

Organizzata in occasione dell’iniziativa annuale Calici di Stelle del Movimento turismo del vino, la Notte Bianca sotto le Stelle prenderà il via alle 18:00 presso la Fattoria dei Barbi – in Loc. Podernovi 170 a Montalcino (SI) – con un’appassionante caccia al tesoro tra gli alberi secolari del giardino della Villa. A seguire (ore 20:30) aperitivo e cena placée all’aperto a lume di candela firmata dalla Taverna dei Barbi, con dress code rigorosamente bianco, sia per gli ospiti che per le specialità previste nel menu. Immancabile la musica dal vivo e nei calici, i vini della storica cantina il cinese,dall’iconico Brunello di Montalcino ai vini della Tenuta Aquilaia dei Barbi in Maremma.

Dopo cena si prosegue con le visite itineranti a lume di candela alla Cantina Storiche, mentre per gli appassionati di shopping, il punto vendita rimane a disposizione per tutta la durata dell’evento (fino alle 01:00). La prenotazione è obbligatoria: infoline: +39 335650 4517 anche whatsapp | @ visite-e-tastings@fattoriadeibarbi.it In caso di pioggia l’evento si svolgerà comunque: la caccia al tesoro si terrà nella Cantina storica o al Museo del Brunello e la cena in Taverna dei Barbi (tutto all’interno della Fattoria dei Barbi).