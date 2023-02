Nomine, Acea: il Cda nomina Barbara Marinali nuovo presidente

Prende il posto di Michaela Castelli che ha rassegnato le dimissioni dalla guida della partecipata capitolina il 14 febbraio 2023

Barbara Marinali è la nuova presidente di Acea. Dopo le improvvise dimissioni di Michaela Castelli – il cui incarico sarebbe scaduto a maggio prossimo – il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in qualità di socio di maggioranza, ha dato mandato all’amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, di procedere alla cooptazione della manager romana, con una lunga esperienza nel settore pubblico e privato

Chi è Barbara Marinali

Laureata con lode in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, Marinali è dottore commercialista e revisore legale con una lunga esperienza nelle aziende di Stato. Siede nel consiglio di amministrazione di Webuild dal 30 aprile 2021. Dal settembre 2020 a marzo 2022 è stata senior advisor del Ceo di Snam dove ha svolto, tra l’altro, il ruolo di team leader dei progetti relativi al settore idrico. Dal 2013 al 2020 è stata componente del primo consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Dal 2009 al 2013 è stata direttore generale per le infrastrutture stradali del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Precedentemente è stata direttore della segreteria del Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e reggente del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (2006-2008). Tra le altre esperienze: Autorità garante della concorrenza e del mercato (2001-2006), Ministero dell’Industria (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) – Segreteria Tecnica del Ministro (2000-2001).

Marinali non detiene alcuna partecipazione nel capitale, resterà in carica fino alla prossima assemblea degli azionisti, ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa.