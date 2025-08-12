NewPrinces verso la quotazione alla Borsa di Londra da 700 milioni di sterline: un’onda di nuove Ipo in arrivo?

Secondo il Sunday Times, NewPrinces Group (ex Newlat Food) punta a debuttare entro l’autunno alla Borsa di Londra con una valutazione intorno ai 700 milioni di sterline

Dal carrello della spesa al listino di Londra il passo può essere sorprendentemente breve. NewPrinces Group, ex Newlat Food e oggi controllata dalla famiglia Mastrolia, si prepara al suo debutto sulla London Stock Exchange.

Il gruppo agroalimentare italiano, già quotato a Piazza Affari, è balzato agli onori delle cronache nelle ultime settimane per l’acquisto a sorpresa di Carrefour Italia. Secondo il Sunday Times, l’azienda starebbe sondando gli investitori per un’Ipo prevista in autunno, con una valutazione stimata di almeno 700 milioni di sterline. Con sede a Reggio Emilia, NewPrinces controlla Centrale del Latte d’Italia e possiede in Italia marchi storici come Polenghi, Delverde e Plasmon. In Gran Bretagna è invece nota per brand di largo consumo come Princes Tuna, Crisp ’n Dry e Napolina.

L’operazione potrebbe anche segnare la riapertura del mercato londinese a nuove quotazioni, in un momento in cui diverse società stanno valutando di seguire la stessa strada.

New Princes pronta a dare il via a una raffica di Ipo a Londra?

Il possibile sbarco di NewPrinces a Londra avviene in un contesto di fermento per il mercato dei capitali britannico. Shawbrook, banca di proprietà dei fondi BC Partners e Pollen Street, punta a una quotazione nella seconda metà dell’anno con una valutazione fino a 2 miliardi di sterline, secondo il Financial Times.

Nel frattempo, la fintech Zilch, concorrente di Klarna, resta fiduciosa nei piani di una quotazione londinese. Intervenendo a un summit di Innovate Finance nell’ottobre 2024, l’amministratore delegato Philip Belamant ha dichiarato: “Siamo un’azienda britannica. Siamo nati qui, la sede è qui, raddoppieremo il numero di dipendenti – stiamo assumendo più di 400 persone nei prossimi diciotto mesi nel Regno Unito – e oggi la nostra base clienti è qui. Quindi pensiamo che sarebbe fantastico per le aziende quotarsi qui. Crediamo sia la cosa giusta da fare.”

All’inizio dell’anno, la fintech Monzo è stata al centro di intense voci di mercato su un’Ipo, dopo che Sky News ha riferito che la banca era vicina a ingaggiare investitori e banche d’affari per guidare una quotazione pubblica da oltre 6 miliardi di sterline. Tuttavia, il board e l’amministratore delegato Ts Anil sarebbero divisi sul fatto di procedere con una quotazione a Londra o guardare oltreoceano verso Wall Street.