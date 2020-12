Nasce Finint Online, nuovo Deposito Vincolato della banca di Conegliano

L’obiettivo minimo di raccolta del nuovo prodotto, chiamato “Finint Online”, è di 50 milioni di euro. L’Ad Perissinotto: “Il Covid sta aumentando la liquidità nei depositi bancari”.

C’è sempre più liquidità nei conti correnti degli italiani, favorita anche dall’accumulo forzato di risparmio durante il primo lockdown e dell’incertezza per la situazione futura che spinge famiglie e aziende a parcheggiare la liquidità in banca. Le rilevazioni di Banca d’Italia indicano infatti che da fine febbraio a fine agosto i depositi delle imprese sono aumentati di 56,5 miliardi di euro e, nello stesso periodo, le famiglie hanno aumentato la disponibilità sui depositi bancari per 22,7 miliardi di euro. Anche nel mese di settembre l’ABI ha registrato una forte crescita dei depositi bancari (+8% anno su anno) a quota 1.682 miliardi di euro (di cui di cui 400 miliardi in depositi vincolati) in aumento di 125 miliardi.

In questo scenario, per aiutare a gestire al meglio la liquidità sia corporate che retail Banca Finint ha sviluppato un’offerta di Deposito Vincolato chiamato “Finint Online”, dedicato a imprenditori e privati, che fa della semplicità il suo punto di forza. Zero spese, facile da attivare e sicuro da gestire, il Deposito Vincolato Finint Online si apre comodamente da casa, da desktop, tablet o mobile, in pochi click. Il prodotto di risparmio retail di Banca Finint è già disponibile, e si affianca al prodotto di conto corrente Finint Online, anch’esso attivabile a distanza, dove semestralmente vengono accreditati gli interessi maturati dal deposito.

Come funziona? Dopo aver compilato sulla pagina web depositonline.bancafinint.com la richiesta di attivazione del conto corrente Finint Online ed aver inviato il bonifico di riconoscimento, Finint confermerà entro un massimo di 48 ore l’attivazione del rapporto. A questo punto sarà possibile connettersi all’area riservata, accedere al conto e attivare in totale autonomia uno o più Depositi Vincolati Finint Online. Quanto frutta – Il deposito Finint Online offre quattro opzioni di vincolo che partono da una durata minima di 12 mesi ad una durata massima di 36 mesi, per un minimo di 10.000 euro ed un massimo di 500.000 euro. Una volta attivato il vincolo, gli interessi verranno liquidati semestralmente, direttamente sul conto corrente Finint Online.

“L’aumento della liquidità nei depositi bancari – ha commentato Giovanni Perissinotto, Amministratore Delegato di Banca Finint – si inserisce in un contesto nel quale i consumi, a causa della pandemia, stanno rallentando. Per invertire il trend e far ripartire i consumi, ci sono diversi strumenti che si possono mettere in campo, in primis la gestione del risparmio. E’ in questo contesto che abbiamo deciso di offrire a imprese e famiglie il deposito vincolato Finint Online, uno strumento semplice per permettere ai nostri clienti di far fruttare la liquidità completamente online, in semplicità e sicurezza, con un rendimento interessante. Con il deposito, completiamo l’offerta retail di Banca Finint che, associata al mondo dell’asset management, ci rende una delle più interessanti banche per chi necessita di finanza corporate o di gestire i propri patrimoni ma che, al contempo, desidera far fruttare i propri risparmi”.

L’obiettivo minimo di raccolta del deposito Finint Online per il 2021 è di 50 milioni che potranno salire, se le condizioni lo consentiranno, fino a 100 milioni. Per gli obiettivi di raccolta successivi al 2021, la banca ha fatto sapere che sarà in grado di fare delle previsioni nel prossimo piano strategico, che sarà presentato in primavera. Il taglio medio dei depositi è di 35mila euro.