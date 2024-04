Il Moulin Rouge perde le pale ma lo show non si ferma: ecco cosa è successo al celebre cabaret di Parigi

A Parigi sono crollate le pale del celebre Moulin Rouge, il mulino più famoso del mondo. Non si registrano feriti e non ci sono rischi di crollo secondo i vigili del fuoco. Il management esclude l’atto doloso. Il cabaret non si ferma: lo show andrà avanti come di consueto. Ogni anno agli spettacoli assistono 600.000 spettatori

Il celebre Moulin Rouge – il mulino più famoso del mondo – ha perso le pale, cadute per motivi ancora sconosciuti e senza provocare feriti. Il celeberrimo cabaret di Parigi, però, resterà aperto per accogliere i suoi spettatori. “Le Moulin ha 135 anni, quindi ha vissuto momenti difficili”, ha detto alla stampa Jean-Victor Clerico, direttore generale del decano dei cabaret parigini, “Raccoglieremo la sfida”.

Moulin Rouge perde le pale, cosa è successo

Le pale del leggendario mulino, conosciuto in tutto il mondo e immortalato in particolare dall’omonimo film di Baz Luhrmann, sono cadute intorno all’1,45 nella notte tra mercoledì e giovedì, circa mezz’ora dopo che gli ultimi spettatori erano usciti. Crollate a terra anche le lettere M, O e U, poste sulla facciata dell’edificio. Non si registrano feriti e non vi è alcun rischio di crollo, secondo i vigili del fuoco della capitale francese. È la prima volta nella sua lunga storia che il cabaret perde le pale, le quali avevano cominciato a girare il 6 ottobre 1889, la sera dell’inaugurazione del locale.

“È incredibile”, ha detto Exaucè, lo chef del Moulin Rouge, che le ha trovate a terra quando è arrivato intorno alle 8 del mattino. Al momento non si conoscono le ragioni di questo crollo ma il management afferma di poter escludere qualsiasi “atto doloso”. “Abbiamo una sorveglianza 24 ore su 24, in particolare sui tetti. Sappiamo già che non si tratta di un atto doloso, si tratta ovviamente di un problema tecnico”, ha precisato Jean-Victor Clerico “Il Moulin Rouge sarà aperto come di consueto la sera per accogliere i nostri spettatori”, ha assicurato.

In mattinata, erano state messe alcune barriere attorno all’ingresso, ma la strada non era bloccata e un autocarro con cassone ribaltabile ha rimosso le pale. Di “tanto dolore” ha parlato la ministra della Cultura, Rachida Dati, riferendosi ad un luogo “famoso in tutto il mondo”. Sia il municipio sia il ministero hanno dichiarato di essere pronti ad aiutare il cabaret con le riparazioni, e la sindaca Anne Hidalgo ha detto di “sperare” che le pale tornino al loro posto prima delle Olimpiadi (il 26 luglio).

Moulin Rouge, l’ultimo incidente

L’unico incidente grave accaduto al tempio del cancan mondiale fu un incendio dovuto ai lavori nel 1915. Il cabaret dovette chiudere per nove anni. Fatte di legno e alluminio, le pale erano state ristrutturate una ventina di anni fa per “alleggerirle”, ha spiegato Clerico, e struttura e motorizzazione “vengono controllate ogni due mesi da una ditta specializzata”. L’ultima manutenzione è stata fatta il 20 marzo.

Moulin Rouge, la storia

Inaugurato il 6 ottobre 1889, sei mesi dopo la Tour Eiffel, il Moulin è stato la culla del French Cancan ed è diventato il più famoso e frequentato dei locali parigini, ai piedi di Montmartre. La facciata, rosso vivo, è stata arricchita da meccanismi elettrici già ai primi del Novecento, una delle prime a Parigi. Non si contano le star che si sono esibite nel locale, a cominciare da Mistinguett, vera regina della scena negli anni Venti. Ma persino Edith Piaf si esibì nella sala nel 1944, accanto ad un giovane Yves Montand. Fra le star straniere Liza Minnelli, Ella Fitzgerald e Frank Sinatra, mentre Elvis Presley ci trascorreva una serata ogni volta che passava da Parigi. Lo spettacolo più recente, ‘Féerie’, prevede – come tutti i precedenti – un richiamo irrinunciabile al cancan, il ballo immortalato dal pittore Toulouse-Lautrec.

Prima del crollo delle pale, l’unico grave incidente che si ricordi risale all’incendio avvenuto durante dei lavori di ristrutturazione nel 1915, in seguito al quale il Moulin rimase chiuso ben 9 anni. Agli spettacoli del Moulin Rouge assistono ogni anno 600.000 spettatori, suddivisi in due spettacoli quotidiani, 365 giorni all’anno, circa 1.800 al giorno. Lavorano nel cabaret 450 persone in tutto e ogni anno nel locale vengono vendute al pubblico 240.000 bottiglie di champagne.